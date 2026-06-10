सूर्य का मिथुन राशि में होगा गोचर, मेष से लेकर मीन तक जानिए 12 राशियों का राशिफल

15 जून से 16 जुलाई 2026 तक सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर (प्रवेश) करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में नए अवसर, वैचारिक बदलाव और नई योजनाएं लेकर आएगा। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।
1. मेष राशि (Aries)
प्रभाव: आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को शानदार लाभ होगा। भाई-बहनों से रिश्ते सुधरेंगे और संपत्ति में निवेश के लिए समय उत्तम है। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
2. वृषभ राशि (Taurus)
प्रभाव: आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें, क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें वरना करीबी लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। बाहर के तीखे और मसालेदार भोजन से बचें, पेट और आंखों का ख्याल रखें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
प्रभाव: सूर्य आपकी ही राशि के पहले भाव में आ रहे हैं, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरेगी। हालांकि, स्वभाव में गुस्सा या अहंकार आ सकता है, जिससे बचें। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, लेकिन खानपान की लापरवाही से एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है।
4. कर्क राशि (Cancer)
प्रभाव: धन भाव का स्वामी खर्च भाव में जाने से बिना वजह की आर्थिक तंगी हो सकती है; बजट का सख्ती से पालन करें। बिना काम की यात्राओं से बचें। कार्यक्षेत्र या समाज में किसी भी सरकारी अधिकारी या प्रशासन से विवाद मोल न लें, धैर्य रखें।
5. सिंह राशि (Leo)
प्रभाव: राशि स्वामी सूर्य का लाभ भाव में जाना आपके लिए बेहद शुभ है। आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग हैं। व्यापार में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे और सामाजिक मान-सम्मान में भारी वृद्धि होगी।
6. कन्या राशि (Virgo)
प्रभाव: करियर के लिहाज से यह गोचर शानदार सक्रियता लाएगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। अगर आपका काम विदेश या विदेशी कंपनियों से जुड़ा है, तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। समाज और दफ्तर में आपकी पहचान मजबूत होगी।
7. तुला राशि (Libra)
प्रभाव: भाग्य का साथ मध्यम मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। लंबी या धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय पिता या गुरु की सलाह लेना नुकसान से बचाएगा। भाई-बहनों से तालमेल बनाकर रखें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
प्रभाव: आठवें भाव का सूर्य कार्यों में रुकावटें और मानसिक दबाव दे सकता है। नया काम शुरू करने या नौकरी बदलने के लिए यह समय सही नहीं है, थोड़ा ठहरें। सेहत, खासकर आंखों का विशेष ध्यान रखें। अधिकारियों से उलझने से बचें।
9. धनु राशि (Sagittarius)
प्रभाव: रोजमर्रा के कामों में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और अटके हुए रास्ते आसान होंगे। व्यापार में अच्छे संकेत हैं, पर बड़ा निवेश अभी टाल दें। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में नरमी बरतें।
10. मकर राशि (Capricorn)
प्रभाव: आपके लिए 'विपरीत राजयोग' जैसी स्थिति बन रही है। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। सरकारी टेंडर या प्रोजेक्ट्स मिलने के मजबूत योग हैं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
प्रभाव: प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है, प्रेम विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि, विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी, इसलिए ध्यान न भटकने दें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें और मन में असमंजस की स्थिति से बचें।
12. मीन राशि (Pisces)
प्रभाव: चौथा सूर्य मानसिक तनाव और घरेलू कलह दे सकता है, शांत रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। जमीन या मकान से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें और संपत्ति के विवादों से दूर रहें।