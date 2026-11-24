मार्गशीर्ष मास 2026: श्रीकृष्ण को प्रिय इस पावन महीने में करें ये उपाय, खुलेंगे मोक्ष और समृद्धि के द्वार

हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष (अगहन या अग्रहायण) मास को साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता के विभूतियोग में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'—अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यही कारण है कि इस महीने में की गई आराधना, सेवा और संयम का फल कहीं अधिक पुण्यदायी माना गया है।

मार्गशीर्ष मास का आध्यात्मिक महत्व

भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप: यह मास सीधे श्रीकृष्ण की भक्ति और स्मरण से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में नामजप और भक्ति करने से मन को स्थिरता व आंतरिक बल मिलता है।

स्नान, दान और दीपदान का पुण्य: मार्गशीर्ष में यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान, सामर्थ्य के अनुसार दान और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में दीप जलाने या दीपदान करने से जीवन के संताप कम होते हैं और पुण्य संचय होता है।

पितरों और देवताओं की कृपा: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर तर्पण व श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण और पितृ दोष शांत होने की मान्यता है। वहीं, सतयुग में इसी मास की पहली तिथि से देवताओं के वर्षारंभ से जुड़ी परंपरा भी इस महीने को खास बनाती है।

मोक्ष मार्ग और समृद्धि के श्रेणीबद्ध उपाय

1. ग्रंथ पाठ और चिंतन

विष्णु सहस्त्रनाम: भगवान विष्णु के हजार नामों का पाठ मन की अशांति दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता: प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या एक श्लोक भी समझने व पढ़ने से जीवन दृष्टि स्पष्ट होती है।

गजेंद्र मोक्ष: संकटों से निकलने और भयमुक्त रहने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने की परंपरा है।

2. तुलसी सेवा और दीप आराधना

तुलसी मंजरी से पूजन: मार्गशीर्ष में तुलसी मंजरी के साथ भगवान कृष्ण या विष्णु का पूजन अत्यंत शुभ माना गया है।

प्रातः-सायं दीपक: तुलसी के पास सुबह और शाम घी का दीपक जलाने से घर में सुख-शांति और बरकत का वातावरण बनता है।

3. अभिषेक और मंत्र साधना

दुग्धाभिषेक और शंखनाद: भगवान कृष्ण या विष्णु का दूध से अभिषेक करना पुण्यकारी माना जाता है, और अभिषेक के समय शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है।

मंत्र जाप: स्नान या पूजा के दौरान 'ॐ नमो नारायण' अथवा गायत्री मंत्र का जप एकाग्रता और आत्मविश्वास को मजबूत करता है।

4. दान और जीव सेवा

अन्न, वस्त्र और ऊनी सामग्री: जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, कंबल या गुड़ का दान करना इस मास के प्रमुख कर्मों में आता है।

पशु-पक्षियों को भोजन: गाय, श्वान, पक्षियों और चींटियों के लिए भोजन या दाना-पानी की व्यवस्था करने से करुणा और सेवा का भाव सशक्त होता है।

श्रद्धा, संयम और निस्वार्थ सेवा के साथ अपनाए गए ये सरल अभ्यास मार्गशीर्ष मास को भीतर से रूपांतरित करने का माध्यम बन सकते हैं।