देव दिवाली 2026: सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए करें ये 10 खास उपाय, पूरे साल बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला देव दिवाली का पर्व बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के बाद जब देवता जागते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा पर वे यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं। इसी दिन संध्याकाल में भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य जैसे देवताओं और ऋषियों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। यदि आप इस पावन अवसर पर नीचे दिए गए 10 काम करते हैं, तो पूरे वर्ष घर में सुख, शांति और बरकत बनी रह सकती है।

देव दिवाली पर करने योग्य 10 महत्वपूर्ण काम

पवित्र नदी में स्नान:

पूरे कार्तिक मास में नदी स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। ग्रंथों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले तारों की छांव में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। लोग यमुना के साथ-साथ गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और पुष्कर जैसे तीर्थों में भी स्नान करते हैं।

दीपदान की परंपरा:

माना जाता है कि देव दीपावली पर देवता गंगा घाटों पर आकर दीप जलाते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। नदी या तालाब के किनारे दीपदान करने से जीवन के संकट कम होते हैं और कर्ज से मुक्ति पाने में मदद मिलती है।

पूर्णिमा का व्रत और जागरण:

इस दिन व्रत रखकर ईश्वर का ध्यान करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल मिलने की मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करके हर पूर्णिमा को व्रत और रात्रि जागरण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही इसी स्नान के साथ कार्तिक व्रत भी पूर्ण होते हैं।

क्षमता के अनुसार दान:

देव दिवाली पर किया गया दान दस यज्ञों के बराबर फल देने वाला माना गया है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी चीजों का दान जरूर करें।

तुलसी और शालिग्राम पूजन:

कार्तिक मास में तुलसी सेवा और पूजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा पर शालिग्राम जी के साथ तुलसी की पूजा करें; कई स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है।

खान-पान और नशे से परहेज:

इस समय उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई जैसे भोजन से बचें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब या किसी भी नशे का सेवन न करें। नरक चतुर्दशी को छोड़कर कार्तिक मास में तेल लगाने से परहेज करने की परंपरा भी बताई गई है, क्योंकि तामसिक आदतें सेहत और भविष्य दोनों पर बुरा असर डाल सकती हैं।

संयम और ब्रह्मचर्य का पालन:

पूर्णिमा और कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम व ब्रह्मचर्य का पालन बेहद जरूरी माना गया है। कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद से दूर रहें, मन को शांत रखें और खाने, सोने या जागने की अति से बचें।

जमीन पर शयन:

देव दिवाली की रात भूमि पर सोने से मन में सात्विकता आती है और शारीरिक व मानसिक विकारों से राहत मिलने की मान्यता है।

सामान्य पूजा और सत्यनारायण कथा:

इस दिन तीर्थ, गंगा, विष्णु और लक्ष्मी पूजन के साथ हवन-यज्ञ करना अत्यंत शुभ है। इसी दिन से एक वर्ष तक हर पूर्णिमा पर स्नान-दान के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का संकल्प भी लिया जा सकता है।

कृत्तिकाओं और विशेष देव पूजन:

चंद्रोदय के समय स्वामी कार्तिक की छह माताओं—शिवा, सम्भूति, प्रीति, संतति, अनसूया और क्षमा का पूजन करें। शाम के समय मुख्य द्वार के ऊपर कार्तिकेय, खड्गी, वरुण, हुताशन और सशूक का धूप-दीप व नैवेद्य से पूजन करने पर बल, धैर्य, शौर्य और धन-धान्य में वृद्धि होती है।