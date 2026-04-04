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Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (17:12 IST)

Weekly Horoscope April 2026: 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, पढ़ें 6 से 12 अप्रैल तक

साप्ताहिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
Horoscope for this week April 2026: अप्रैल 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है। 06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यह समय आत्ममंथन, योजना बनाने और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करने का है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह खुशखबरी लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ राशियों को अपने संबंधों और खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी।ALSO READ: Numerology Horoscope: न्यूमरोलॉजी (अंक ज्योतिष) के अनुसार जानें साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 अप्रैल 2026)
 
इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और किन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। 
 
(साप्ताहिक राशिफल 06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026) 
 

मेष (21 मार्च – 19 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास हर चुनौती को सहजता से संभालने में मदद करेंगे। आर्थिक तंगी के समय किसी मित्र से मिला सहयोग राहत दे सकता है। फिटनेस के लिए विशेषज्ञ की सलाह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूत करेगी। संयुक्त परिवार में समय आनंदमय रहेगा और आपसी रिश्ते और गहरे होंगे। पढ़ाई में ध्यान थोड़ा भटक सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में क्षमा का भाव अपनाने से फिर से मधुरता लौट सकती है। आपकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। यात्रा और पारिवारिक मामलों में स्थिरता रहेगी, जिससे सप्ताह का अंत संतोषजनक होगा।
शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल।
 

वृषभ (20 अप्रैल – 20 मई)

यह सप्ताह करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर मार्केटिंग, पीआर और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए। घरेलू जिम्मेदारियां सहजता से पूरी होंगी और दिनचर्या संतुलित रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है और आय में वृद्धि संभव है। दोस्तों के साथ यात्रा की योजना उत्साह बढ़ाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान और परिणाम बेहतर होंगे। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और सक्रिय जीवनशैली अपनाने में निरंतरता आएगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रगति, सकारात्मकता और संतुष्टि से भरा रहेगा।
शुभ अंक 2, शुभ रंग लाइट येलो।
 

मिथुन (21 मई – 20 जून)

इस सप्ताह आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके प्रयास ही सफलता तय करेंगे। संपत्ति विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। परिवार में खुशियां और आयोजन माहौल को जीवंत बनाएंगे। प्रेम जीवन में सप्ताहांत तक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। उच्च शिक्षा के छात्र सराहना प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। यात्रा के योग शुभ हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे।
शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रीन।
 

कर्क (21 जून – 22 जुलाई)

यह सप्ताह आपके नेतृत्व कौशल को मजबूत करेगा और आत्मविश्वास को नई दिशा देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और धन का प्रवाह बेहतर रहेगा। परिवार में समारोह, विवाह या सामाजिक कार्यक्रम समय लेंगे लेकिन खुशियां भी देंगे। संपत्ति खरीदने वालों के लिए समय अनुकूल है। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। नई फिटनेस आदतें आपकी ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ाएंगी। साझेदारी और सहयोग में फिलहाल सावधानी रखें। पढ़ाई और यात्रा दोनों संतुलित रहेंगे, जिससे सप्ताह उत्पादक और संतोषजनक रहेगा।
शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट।
 

सिंह (23 जुलाई – 22 अगस्त)

आपकी मेहनत और लगन इस सप्ताह अच्छे परिणाम दिलाएगी और आप अपने अधिकांश कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। सामाजिक परिस्थितियों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी के साथ छोटे मतभेद सही समय पर शांतिपूर्वक सुलझ सकते हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। छात्रों को महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। परिवार का साथ भावनात्मक संबल देगा और प्रेम संबंध धीरे-धीरे लेकिन गहराई से आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र स्थिर रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।ALSO READ: April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने
शुभ अंक 11, शुभ रंग डार्क ब्राउन।
 

कन्या (23 अगस्त – 22 सितंबर)

यह सप्ताह खास मुलाकातों और यादगार पलों का संकेत देता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी व्यक्तित्व की सराहना करें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। करियर में प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। पारिवारिक विवादों को समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा। यात्रा योजनाएं टल सकती हैं। सामाजिक मेलजोल खुशी देगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, बस अधिक थकान से बचें।
शुभ अंक 1, शुभ रंग पिंक।
 

तुला (23 सितंबर – 22 अक्टूबर)

यह सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। किसी की मदद करना आपके लिए शुभ रहेगा और संबंध मजबूत होंगे। नई सोच से पुराने मुद्दों का समाधान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, खासकर उधार से जुड़े मामलों में। कार्य से जुड़ी यात्रा परिवार से दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। संपत्ति से जुड़े कागजी काम में सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहें और मौसमी बीमारियों से बचाव करें। प्रेम जीवन स्थिर रहेगा और सामाजिक गतिविधियां आपको तरोताजा महसूस कराएंगी। पढ़ाई में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएंगे।
शुभ अंक 3, शुभ रंग लाइट ग्रीन।
 

वृश्चिक (23 अक्टूबर – 21 नवंबर)

यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में नए अवसरों की ओर इशारा करता है और आपकी सक्रियता आपको आगे बढ़ा सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जोखिम से बचना और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। एकतरफा प्रेम से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। जिम्मेदारियां थोड़ी बोझिल लग सकती हैं, लेकिन भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं होगी। सामाजिक संबंधों में सावधानी रखें। यात्रा सामान्य रहेगी और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी।
शुभ अंक 6, शुभ रंग ग्रीन।
 

धनु (22 नवंबर – 21 दिसंबर)

कार्यस्थल पर किसी विवाद में तटस्थ रहना आपके लिए बेहतर रहेगा और इससे रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। छात्रों को पढ़ाई में दोबारा फोकस पाने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेने से स्थिरता बनी रहेगी। नियमित प्रयासों से फिटनेस लक्ष्य पूरे होंगे। करियर में नए अवसर और वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है। प्रेम जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्ते गहरे होंगे। दोस्तों के साथ यात्रा आपको नई ऊर्जा देगी।
शुभ अंक 15, शुभ रंग ब्लू।
 

मकर (22 दिसंबर – 19 जनवरी)

यह सप्ताह आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले पूरा कर लेंगे और सराहना पाएंगे। समझदारी से किए गए निवेश लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक संकेत मिलेंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, खासकर लंबे समय से चल रही समस्याओं में। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और लोग आपकी विश्वसनीयता की सराहना करेंगे। वातावरण में बदलाव रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। परिवार का साथ बना रहेगा और करियर में प्रगति जारी रहेगी।
शुभ अंक 9, शुभ रंग मस्टर्ड।
 

कुंभ (20 जनवरी – 18 फरवरी)

यह सप्ताह आपके लिए बड़ी सफलता और प्रगति का संकेत दे सकता है, क्योंकि आपके साहसिक निर्णय आपको आगे बढ़ाएंगे। पढ़ाई से जुड़ी योजनाओं को निजी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप कुछ खास चीजों पर खर्च कर सकते हैं। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और संतुलन लौटेगा। परिवार के साथ खुशियां मनाने का मौका मिलेगा। अफवाहों और नकारात्मक बातों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा और सामाजिक जीवन सुखद रहेगा, जबकि पारिवारिक जिम्मेदारियां संतुलन मांगेंगी।
शुभ अंक 11, शुभ रंग डार्क ब्राउन।
 

मीन (19 फरवरी – 20 मार्च)

यह सप्ताह आत्म-खोज और नए अनुभवों से भरा रहेगा, जो आपके अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेंगे। करियर में प्रगति के संकेत हैं, खासकर जब आप अपने काम के तरीके को बेहतर बनाएंगे। किसी वरिष्ठ या पिता समान व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है और पारंपरिक तरीके बेहतर परिणाम देंगे। प्रेम जीवन में खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों के साथ छोटी और शांत यात्रा आपको मानसिक सुकून देगी। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और घर का माहौल सुखद रहेगा।ALSO READ: बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें
शुभ अंक 17, शुभ रंग लाइट ग्रे।

 
 
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