सोमवार, 6 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Numerology Horoscope 6-12 April 2026
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता

Numerology Horoscope: न्यूमरोलॉजी (अंक ज्योतिष) के अनुसार जानें साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 अप्रैल 2026)

साप्ताहिक अंक राशिफल का सुंदर फोटो
Weekly Numerology Horoscope April 2026: 6 से 12 अप्रैल 2026 का सप्ताह आपके जीवन में नए अवसर और बदलाव लेकर आ रहा है। यह सप्ताह विशेष रूप से व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के संतुलन पर केंद्रित रहेगा। इस समय धन, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे, उन्हें सफलता मिल सकती है। इस अंक राशिफल में हम जानेंगे मूलांक के अनुसार सभी का भविष्यफल...ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?
 
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 6 से 12 अप्रैल 2026)
 

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत प्रखर रहेगी, जिससे आप महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पूर्व में अटका हुआ धन मिलने की संभावना है तथा निवेश से लाभ के संकेत हैं। व्यक्तिगत संबंधों में अहंकार को नियंत्रित करना आवश्यक रहेगा, इससे रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्तचाप पर विशेष ध्यान दें।
उपाय: रविवार को गुड़-गेहूं दान करें।
 

मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और सहयोग की भावना को बढ़ाने वाला रहेगा। टीमवर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में सुधार और मधुरता आएगी। मानसिक शांति बनाए रखें तथा अनिद्रा और चिंता से बचें।
उपाय: सफेद या हल्के क्रीम रंग के वस्त्रों का उपयोग करें।
 

मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपके रचनात्मक कार्यों में सफलता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अतः संतुलन बनाए रखें। वरिष्ठ व्यक्तियों के मार्गदर्शन से कार्य करना लाभकारी रहेगा। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र का ध्यान रखें।
उपाय: जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी या किताबें का दान करें।
 

मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह परिवर्तनकारी रहेगा। प्रारंभ में कुछ विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, किन्तु अंततः परिणाम आपके पक्ष में होंगे। करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। पुराने संबंधों में चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।ALSO READ: पोहेला बोइशाख उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या है इस दिन की खासियत?
उपाय: नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें या हरी मूंग दान करें।
 

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह विशेष रूप से सेल्स, मीडिया और ट्रैवल से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। आपकी संचार क्षमता सफलता दिलाने में सहायक होगी। कार्यस्थल पर नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। निवेश से पूर्व सोच-समझकर निर्णय लें। रिश्तों में सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।
उपाय: तुलसा जी को जल चढ़ाएं।
 

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आय संतोषजनक रहेगी, किन्तु अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा।
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सुगन्धित वस्तु अर्पण करें।
 

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

इस सप्ताह आत्ममंथन और अंतर्ज्ञान के आधार पर लिए गए निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। मन में अस्थिरता बनी रह सकती है, अतः धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। निवेश करते समय सावधानी बरतें। रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी बनाए रखें।
उपाय: नीले आसमान को 2 मिनट देखें व गहरी श्वास लें।
 

मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवसाय, राजनीति एवं रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। आय स्थिर रहेगी तथा कानूनी या सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है। अहंकार से बचना आवश्यक है। रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी।
उपाय: गरीबों/जरुरतमंदों या बुजुर्गों की सेवा करें।
 

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

यह सप्ताह ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त समय है। पुराने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट एवं रक्तचाप संबंधी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: लाल मसूर दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: विषु कानी: केरल की सुखद सुबह और सुनहरे सपनों का पर्व
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शन

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शनTop Hanuman mandir image: भारत देश के 10 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, देखिए अद्भुत चित्रमय झलकियां। इन मंदिरों में कदम रखते ही मिट जाते हैं जीवन के सारे संताप और कष्ट। इन चमत्कारी मंदिरों में भक्त की हर मनोकामना होती है पूर्ण।

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासायीशु मसीह को लपेटे गए ट्यूरिन का कफन का संबंध भारत से, नई जांच में खुलासा

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेअप्रैल 2026 राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें अपना भविष्य

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएंज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल और राहु की युति (अंगारक योग) के बाद अब एक और विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 के बीच मंगल, बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान हैं। शनि और मंगल की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसाWealth Hacks Tips: गृहस्थ जीवन में धन और समृद्धि लाना कभी मुश्किल नहीं, बस सही दिशा और छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं। फेंगशुई के अनुसार, घर में ये 3 बदलाव करने से पैसों की ऊर्जा बढ़ती हैं तथा आपकी सबसे बड़ी जरूरत और आर्थिक समृद्धि को यह उपाय मुख्यत: टारगेट करते हैं...

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com