Weekly Horoscope June 2026: 08 से 14 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन, विवाह और बुद्धि का कारक माना गया है। 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ाने और कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है। यदि आप भी इस गोचर काल के दौरान सुख-समृद्धि, करियर में उन्नति और मानसिक शांति चाहते हैं, तो बिना किसी तालिका के नीचे दिए गए इन 7 सरल और बेहद असरदार उपायों को विस्तार से समझें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें।