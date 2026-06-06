शनिवार, 6 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. weekly-horoscope-8-june-to-14-june-2026-saptahik-rashifal
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 6 जून 2026 (16:58 IST)

Weekly Horoscope June 2026: 08 से 14 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly horoscope June 08-14 2026
Horoscope June 08 to June 14 2026: 08 जून से 14 जून तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
Rashifal weekly 08 to 14 june 2026
 
Rashifal weekly 08 to 14 june 2026
Rashifal weekly 08 to 14 june 2026
Rashifal weekly 08 to 14 june 2026
Rashifal weekly 08 to 14 june 2026 Rashifal weekly 08 to 14 june 2026 Rashifal weekly 08 to 14 june 2026 Rashifal weekly 08 to 14 june 2026 Rashifal weekly 08 to 14 june 2026 Rashifal weekly 08 to 14 june 2026
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मत

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मतज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी विशेष ग्रह और देवी-देवता को समर्पित होते हैं। यदि हम वार (दिन) के अनुसार छोटे-छोटे विशेष उपाय करें, तो उस दिन से जुड़े ग्रह बलवान होते हैं और हमारे काम आसानी से बनने लगते हैं। सातों दिनों के बेहद असरदार और सरल उपाय नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपाय

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपायज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन, विवाह और बुद्धि का कारक माना गया है। 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ाने और कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है। यदि आप भी इस गोचर काल के दौरान सुख-समृद्धि, करियर में उन्नति और मानसिक शांति चाहते हैं, तो बिना किसी तालिका के नीचे दिए गए इन 7 सरल और बेहद असरदार उपायों को विस्तार से समझें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफलज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 2 जून 2026 को घटित होने जा रही है। ज्ञान, भाग्य, अध्यात्म, धन और संतान के परम कारक देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) अपने पुराने घर को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश कर रहे हैं।

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातें

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातेंPartial Lunar Eclipse: वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को (एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में) लग चुका है। वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। ग्रहण सुबह 06:53 से प्रारंभ होगा और सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। राहु और शनि के प्रभाव वाली इस राशि में ग्रहण लगने से मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल के संकेत मिलते हैं। चलिए इस आगामी चंद्र ग्रहण से जुड़ी 5 खास बातें जानते हैं।

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथा

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथाJai Shri Ram echoing in the streets of Lucknow: इस बार 2 जून 2026 को पांचवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है तथा 23 जून को आठवां बड़ा मंगल मनाने के साथ ही ज्येष्ठ महीने के अधिकमास के बड़ा मंगल पर्व का समापन होगा। इस बड़े मंगल का इतिहास, लखनऊ की गलियों में गूंजता जय श्री राम और भंडारे की कहानी

और भी वीडियो देखें

सूर्य और शुक्र का महागोचर अचानक से 3 राशियों को दिलाएगा धन

सूर्य और शुक्र का महागोचर अचानक से 3 राशियों को दिलाएगा धनज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 8 जून 2026 को एक बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है। इस दिन ग्रहों के राजा 'सूर्य' मृगशिरा नक्षत्र और धन-वैभव के दाता शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति भी बन रही है। 4 जुलाई 2026 तक यह युति बनी रहेगी।

भविष्य मालिका की कौन-कौन सी भविष्यवाणियां अब तक हुईं सच? जानिए चौंकाने वाले तथ्य

भविष्य मालिका की कौन-कौन सी भविष्यवाणियां अब तक हुईं सच? जानिए चौंकाने वाले तथ्यBhavishya Malika: ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास जी और उनके पंचसखाओं द्वारा करीब 500-600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 'भविष्य मालिका' आजकल अपनी सटीक भविष्यवाणियों के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रंथ के अनुयायियों और शोधकर्ताओं के अनुसार, मालिका में लिखी कई ऐसी बातें हैं जो समकालीन इतिहास और वर्तमान दौर में बिल्कुल सच साबित हुई हैं। हालांकि सभी के दावे अलग अलग है, सचाई क्या है यह कोई नहीं जानता।

Weekly Horoscope 8-14 June 2026: जून का यह हफ्ता किन राशियों के लिए लाएगा नौकरी-बिजनेस में बड़ी खुशखबरी?

Weekly Horoscope 8-14 June 2026: जून का यह हफ्ता किन राशियों के लिए लाएगा नौकरी-बिजनेस में बड़ी खुशखबरी?Weekly Horoscope June 2026: जून 2026 का दूसरा सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति कई राशियों के जीवन में नए अवसर लेकर आ सकती है। करियर, व्यापार, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन तथा आर्थिक मामलों में कई जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। वहीं कुछ राशियों को निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

Sixth Bada Mangal: छठवें बड़े मंगल पर राशिनुसार करें ये चमत्कारी उपाय, मिलेगी बजरंगबली की कृपा

Sixth Bada Mangal: छठवें बड़े मंगल पर राशिनुसार करें ये चमत्कारी उपाय, मिलेगी बजरंगबली की कृपाRemedies for 6th Bada Mangal : छठा बड़ा मंगल एक ऐसा पवित्र और शुभ दिन है जिसे हिन्दू धर्म में अत्यंत महत्व दिया गया है। यह दिन खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में शक्ति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। हिन्दू ज्योतिष में प्रत्येक राशि के लिए अलग-अलग राशिनुसार चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। ये उपाय न केवल जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं।

उच्च के गुरु का 3 राशियों पर पड़ेगा मिलाजुला प्रभाव, 5 उपायों से 100 प्रतिशत मिलेगा लाभ

उच्च के गुरु का 3 राशियों पर पड़ेगा मिलाजुला प्रभाव, 5 उपायों से 100 प्रतिशत मिलेगा लाभ02 जून 2026 मंगलवार को बृहस्पति यानी गुरु ने कर्क में में गोचर किया है। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्‍चिक, मकर और मीन को लाभ होगा।। सिंह और धनु राशियों को सतर्क रहना होगा और वृषभ, तुला एवं कुंभ राशियों पर इसका मिलाजुला प्रभाव रहेगा। ऐसे में ये 3 राशियां यदि 5 उपाय करती है उन्हें इसका 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं राशियों पर प्रभाव और उपाय।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com