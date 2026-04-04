मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. pohela boishakh 2026 date
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (11:46 IST)

पोहेला बोइशाख उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या है इस दिन की खासियत?

In the picture, a Bengali woman and man are celebrating the New Year in a traditional home
Bengali New Year 1433: पश्चिम बंगाल की सोंधी मिट्टी और ढाक की थाप के बीच जब 'पोहेला बोइशाख' का आगमन होता है, तो वह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उत्सवों की एक नई सुबह लेकर आता है। इसे हम 'नबा बरशा' या 'नोबोबर्षो' के नाम से भी जानते हैं, जो बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी मेष संक्रांति के साथ शुरू होता है। बंगाली युग 1433 पोहेला बोइशाख 15 अप्रैल 2026 बुधवार से प्रारंभ होगा।
 
यह नव वर्ष सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है; इसकी रौनक असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बंगाली समुदायों में भी बराबर देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि असम की धरती पर इसे 'बिहू' के नाम से पुकारा जाता है, जो वहां के जनजीवन में नए साल की उमंग भर देता है। 
 

इतिहास और गणना की अनूठी झलक

  • अगर हम वक्त के पन्नों को पलटें, तो बंगाली युग की शुरुआत का श्रेय प्राचीन बंगाल के प्रतापी राजा शोशंगको को जाता है।
  • इतिहासकारों का मानना है कि इस कैलेंडर का सफर ग्रेगोरियन कैलेंडर (अंग्रेजी कैलेंडर) के मुकाबले साल 594 के आसपास शुरू हुआ था।

समय की इस गणना का गणित भी काफी रोचक है:

पोहेला बोइशाख से पहले: अगर आप बंगाली वर्ष की गणना करेंगे, तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 594 वर्ष पीछे नजर आएगा।
पोहेला बोइशाख के बाद: यही अंतर सिमटकर 593 वर्ष रह जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो, यह कैलेंडर अपनी प्राचीन परंपराओं को समेटे हुए आज भी आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
 

राजा शोशंगको का मत (प्राचीन जड़ें)

कई इतिहासकारों का मानना है कि बंगाली कैलेंडर की नींव 7वीं शताब्दी में बंगाल के पहले स्वतंत्र प्रतापी राजा शोशंगको (Shashanka) ने रखी थी।
समय: इसकी शुरुआत 594 ईस्वी (CE) के आसपास मानी जाती है।
तर्क: प्राचीन शिव मंदिरों के शिलालेखों में 'बंगाब्द' शब्द का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह कैलेंडर मुग़ल काल से बहुत पहले अस्तित्व में था। राजा शोशंगको के राज्याभिषेक के समय को ही इस संवत का आधार माना जाता है।

बंगाली महीनों के नाम कहाँ से आए?

बंगाली कैलेंडर के महीनों के नाम प्राचीन 'विक्रम संवत' से प्रेरित हैं, जो नक्षत्रों (सितारों) के नामों पर आधारित हैं:
बैशाख: विशाखा नक्षत्र से
ज्येष्ठ: ज्येष्ठा नक्षत्र से
आषाढ़: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से
इसी तरह अन्य महीनों के नाम भी खगोलीय पिंडों पर आधारित हैं।

वर्तमान की स्थिति

आज बंगाली कैलेंडर के दो मुख्य रूप प्रचलित हैं:-
भारत (पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम): यहां आज भी 'सूर्य सिद्धांत' पर आधारित पारंपरिक सौर कैलेंडर का पालन होता है।
बांग्लादेश: यहाँ 1966 में डॉ. मुहम्मद शाहिदुललाह की अध्यक्षता वाली समिति ने इसमें कुछ सुधार किए ताकि लीप वर्ष और महीनों के दिन निश्चित रहें। इसीलिए बांग्लादेश में 'पोहेला बोइशाख' हमेशा 14 अप्रैल को होता है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह मीन संक्रांति से प्रारंभ होता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
विषु कानी: केरल की सुखद सुबह और सुनहरे सपनों का पर्व

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासायीशु मसीह को लपेटे गए ट्यूरिन का कफन का संबंध भारत से, नई जांच में खुलासा

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेअप्रैल 2026 राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें अपना भविष्य

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएंज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल और राहु की युति (अंगारक योग) के बाद अब एक और विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 के बीच मंगल, बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान हैं। शनि और मंगल की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' कहा जाता है।

यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की भविष्‍वाणी: क्या यही है 'कयामत' की लड़ाई?

यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की भविष्‍वाणी: क्या यही है 'कयामत' की लड़ाई?वर्तमान में इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को अब धार्मिक रंग दिया जाने लगा है। तीनों ही धर्मों के अनुयायी अब इसे अपनी भविष्यवाणियों की पुस्तकों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, यह एक भू-राजनीतिक (Geo-political) युद्ध है, जिसे धार्मिक रंग देना सैनिकों में जोश और उत्साह भरने की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। यहूदी इसे 'अखरीत हा-यमीम' की जंग कह रहे हैं, तो मुस्लिम 'अल-मलहमातुल उजमा'। दूसरी ओर, ईसाई सैनिकों को बताया जा रहा है कि ईसा मसीह के आने का समय हो चुका है और उन्हें 'न्याय के दिन' (Judgment Day) के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

साल 2026 में परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी?

साल 2026 में परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी?Parshuram Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार 20 अप्रैल 2026 सोमवार को अक्षय तृतीया रहेगी।

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसाWealth Hacks Tips: गृहस्थ जीवन में धन और समृद्धि लाना कभी मुश्किल नहीं, बस सही दिशा और छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं। फेंगशुई के अनुसार, घर में ये 3 बदलाव करने से पैसों की ऊर्जा बढ़ती हैं तथा आपकी सबसे बड़ी जरूरत और आर्थिक समृद्धि को यह उपाय मुख्यत: टारगेट करते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com