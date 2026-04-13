सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. बैसाखी
  4. Punjabi Festival Baisakhi 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (17:13 IST)

खालसा पंथ का स्थापना दिवस वैशाखी, जानें कैसे मनाएं? तिथि, सांस्कृतिक महत्व और उत्सव के व्यंजन

वैसाखी पर्व का पारंपारिक फोटो
Baisakhi Sikh religious festival: वैसाखी का इतिहास सिख धर्म और पंजाबी संस्कृति में गहरा है। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस अवसर पर सिख समुदाय अपने धर्म और साहस के प्रतीक को याद करता है। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यह त्योहार किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल कटाई का उत्सव है। इस दिन किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। साल 2026 में वैशाखी का यह पर्व 14 अप्रैल, मंगलवार को मनाया जा रहा है।ALSO READ: बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें
 

वैशाखी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

हिन्दी पंचांग कैलेंडर के अनुसार, इस वर्ष वैशाखी का विवरण निम्नलिखित है:
 
तारीख: 14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार)
 
वैशाखी संक्रांति क्षण: सुबह 09:39 बजे
 

एक सांस्कृतिक और कृषि उत्सव का महत्व

यह दिन सौर नव वर्ष की शुरुआत और मेष संक्रांति का प्रतीक है। पंजाब के किसानों के लिए वैशाखी 'रबी' की फसल (खासकर गेहूं) पकने की खुशी का दिन है। सुनहरे खेतों को देखकर किसान परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। ढोल की थाप पर किसान भाई 'भांगड़ा' और महिलाएं 'गिद्दा' डालकर अपनी खुशी का इजहार करती हैं। गांवों और शहरों में रंग-बिरंगे मेले लगते हैं, जहां कुश्ती/ दंगल, पारंपरिक खेल और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी होती है।
 

भांगड़ा और गिद्दा: वैशाखी मेले

खालसा पंथ की स्थापना: एक ऐतिहासिक मोड़: सिख समुदाय के लिए वैशाखी का धार्मिक महत्व सबसे गहरा है। 13 अप्रैल, 1699 को आनंदपुर साहिब में सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी।
 
पंज प्यारे: गुरु साहिब ने पांच साहसी स्वयंसेवकों को 'अमृत' चखाकर 'पंज प्यारे' के रूप में चुना।
 
समानता का संदेश: उन्होंने ऊंच-नीच और जाति-पाति को खत्म कर सभी पुरुषों को 'सिंह' और महिलाओं को 'कौर' की उपाधि दी।
 
निशान साहिब: इस दिन गुरुद्वारों में 'निशान साहिब' यानी सिख ध्वज को बदला जाता है और चोला साहिब की सेवा की जाती है।

 

उत्सव के रंग और व्यंजन

वैशाखी का जश्न बिना स्वादिष्ट पंजाबी भोजन के अधूरा है। इस दिन घरों और गुरुद्वारों में मुख्य व्यंजन बनाकर विशेष लंगर का आयोजन होता है।
 
कड़ा प्रसाद:  शुद्ध देसी घी और आटे का हलवा, जो गुरुद्वारे में मुख्य प्रसाद होता है।
 
मीठे चावल: केसर और सूखे मेवों से बने पीले चावल, जो वसंत का प्रतीक हैं।
 
पिंडी छोले और भटूरे: उत्सव के दौरान खाया जाने वाला लोकप्रिय चटपटा भोजन।
 
मक्के की रोटी और सरसों का साग: पंजाब का पारंपरिक और सबसे प्रिय भोजन।
 

कैसे मनाएं वैशाखी 2026?

पहनावा: पहनावे में पारंपरिक पंजाबी सूट या धोती-कुर्ता पहनें।
 
नगर कीर्तन: सड़कों पर निकलने वाले धार्मिक जुलूसों या नगर कीर्तन में शामिल हों, जहां 'गतका' यानी सिख युद्ध कला के जौहर दिखाए जाते हैं।
 
सेवा: गुरुद्वारे जाकर 'लंगर' सेवा या जोड़ों/ जूतों की सेवा करें।
 
दान: अपनी फसल या कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान कर 'वंड छकना' की परंपरा निभाएं।
 

'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!'

 

वैशाखी 2026 आप सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न

Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्नVaisakhi festival: वैसाखी 2026, पंजाब और उत्तर भारत में हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो न केवल कृषि और फसल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि सिख धर्म में भी इसकी विशेष धार्मिक महत्ता है। यह पर्व आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को आता है और इसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है।

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?सूर्य जब मेष राशि में संक्रमण करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं। मीन राशि से मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय सौरमास कहलाता है। यह मास प्राय: तीस दिन का होता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। सौर माह का पहला माह है मेष। इस दिन कौनसे कार्य करें और कौनसे नहीं, जानिए।

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?Solar New Year 2026: भारतीय कैलेंडर सौर, चंद्र और नक्षत्र तीनों पर आधारित है। कुछ राज्य सौर कैलेंडर को और कुछ राज्य चंद्र कैलेंडर को मानते हैं। चंद्र कैलेंडर चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और सौर कैलेंडर सूर्य के मेष राशि में जाने से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि मेष संक्रांति वाला दिन सोलर नववर्ष का प्रथम दिन होता है। इस बार मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 09:38 पर रहेगी। पुण्य काल प्रात: 05:57 से प्रारंभ होकर 01:55 पर समाप्त होगा।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व

सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्वSatuvai Amavasya 2026: हमारे धर्म और संस्कृति में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों का स्मरण करना और पितृ तर्पण करना शुभ माना जाता है। इसी श्रृंखला में एक विशेष अमावस्या है जिसे हम सतुवाई अमावस्या कहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com