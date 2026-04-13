सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. बैसाखी
  4. Baisakhi 2026 celebration
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न

पंजाबी संस्कृति का जश्न बैशाखी
Vaisakhi 2026: वैसाखी न केवल कृषि और धार्मिक पर्व है बल्कि यह पंजाबी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। वैसाखी, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में या 13-14 अप्रैल को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में बैसाखी का पावन पर्व 14 अप्रैल, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह पंजाब और अन्य उत्तर भारत के हिस्सों में फसल कटाई का उत्सव और सिख धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन साहस, मेहनत और भाईचारे की भावना को भी उजागर करता है।ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?
 

आइए हम यहां वैसाखी 2026 और इसके महत्व को पंजाबी संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में विस्तार से समझते हैं..।

 
 

पारंपरिक महत्व

 
1. फसल उत्सव:
बैसाखी का त्योहार विशेष रूप से खरीफ फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। किसानों के लिए यह दिन कड़ी मेहनत का फल और आभार व्यक्त करने का अवसर है।
 

2. सिख धर्म में महत्व:

1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन की। यह सिखों के लिए साहस, धर्म और भाईचारे का प्रतीक है।
 

वैसाखी का उत्सव

 

1. गुरुद्वारों में आयोजन

बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और प्रार्थना होती है। लंगर/ सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है।
 

2. नृत्य और संगीत

इस त्योहार में पंजाब के प्रसिद्ध भांगड़ा और गिद्दा की धूम रहती है। बैसाखी पर लोग रंग-बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य और गीतों का आनंद लेते हैं।
 

3. मेला और परेड

कई शहरों में बैसाखी/वैसाखी मेले और सिख परेड या नगर किर्तन आयोजित होते हैं। धर्म और संस्कृति की झलक, स्थानीय हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन और खेल उत्सव का हिस्सा होते हैं।
 

4. खास व्यंजन

वैसाखी के दिन सिख पंजाबी समुदाय में पंजाबी व्यंजन जैसे पनीर, लस्सी, पूरी, सरसों का साग और मिठाई खासतौर पर इस दिन बनते हैं।
 

वैसाखी 2026 में कुछ विशेष बातें

 
* तारीख: 14 अप्रैल 2026।
* उत्सव की थीम: कृषि, सिख धर्म और सांस्कृतिक एकता।
* वातावरण: रंग, ऊर्जा और सामुदायिक उत्साह से भरा।
* यह समय नई शुरुआत, आभार और साझा खुशी मनाने का है।
 
कुल मिलाकर बैसाखी यह दिन नए अवसरों, खुशी और आभार व्यक्त करने का समय होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सूर्य का मेष राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न

Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्नVaisakhi festival: वैसाखी 2026, पंजाब और उत्तर भारत में हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो न केवल कृषि और फसल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि सिख धर्म में भी इसकी विशेष धार्मिक महत्ता है। यह पर्व आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को आता है और इसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है।

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?सूर्य जब मेष राशि में संक्रमण करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं। मीन राशि से मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय सौरमास कहलाता है। यह मास प्राय: तीस दिन का होता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। सौर माह का पहला माह है मेष। इस दिन कौनसे कार्य करें और कौनसे नहीं, जानिए।

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?Solar New Year 2026: भारतीय कैलेंडर सौर, चंद्र और नक्षत्र तीनों पर आधारित है। कुछ राज्य सौर कैलेंडर को और कुछ राज्य चंद्र कैलेंडर को मानते हैं। चंद्र कैलेंडर चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और सौर कैलेंडर सूर्य के मेष राशि में जाने से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि मेष संक्रांति वाला दिन सोलर नववर्ष का प्रथम दिन होता है। इस बार मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 09:38 पर रहेगी। पुण्य काल प्रात: 05:57 से प्रारंभ होकर 01:55 पर समाप्त होगा।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व

सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्वSatuvai Amavasya 2026: हमारे धर्म और संस्कृति में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों का स्मरण करना और पितृ तर्पण करना शुभ माना जाता है। इसी श्रृंखला में एक विशेष अमावस्या है जिसे हम सतुवाई अमावस्या कहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com