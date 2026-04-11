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Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (13:09 IST)

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

The AI image depicts the planet Mercury and the Zodiac; the caption reads: Mercury Transit in Pisces.
Mercury Transit Pisces 2026:11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को बुध की 'नीच' राशि माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यहां बुध का तार्किक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है और भावनाओं का प्रभाव बढ़ सकता है। 30 अप्रैल तक बुध इसी अवस्था में रहेंगे, जो सभी 12 राशियों के सोचने के तरीके और व्यवहार में बड़े बदलाव लाएंगे। विशेष रूप से 5 राशियों के लिए यह गोचर जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है।

1. मेष राशि: संयम और सतर्कता की परीक्षा

बुध का यह गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपको शारीरिक थकान और नींद न आने (अनिद्रा) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें।
सावधानी: एलर्जी और बदलते मौसम से खुद को बचाएं।
आर्थिक पक्ष: अचानक खर्चों में बढ़ोतरी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। निवेश से पहले दो बार सोचें।
कार्यक्षेत्र: ऑफिस में सहकर्मियों या विरोधियों से उलझने के बजाय कूटनीति से काम लें। शांति बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।
 

2. सिंह राशि: वाणी पर नियंत्रण और शोध पर जोर

सिंह राशि वालों के लिए यह समय संभलकर चलने का है। बुध आपकी राशि से आठवें भाव में होंगे, जो कुछ अनिश्चितताएं ला सकते हैं।
निवेश: आर्थिक जोखिम लेने के लिए यह सही समय नहीं है; बड़ी डील आखिरी वक्त पर अटक सकती है।
करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों (Seniors) के साथ तालमेल बिठाएं। किसी भी तरह की बहस आपकी नौकरी के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
सकारात्मक पक्ष: यदि आप रिसर्च, गूढ़ विज्ञान या अध्यात्म से जुड़े हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता में गजब का निखार आएगा।

3. तुला राशि: संघर्ष के बाद सफलता

भाग्य भाव के स्वामी बुध का छठे (शत्रु व रोग) भाव में जाना आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ा सकता है। इस दौरान आपको 'शॉर्टकट' के बजाय कड़ी मेहनत पर भरोसा करना होगा।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें।
गोपनीयता: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपनी भविष्य की योजनाओं या गुप्त बातों को किसी के साथ साझा न करें।
धैर्य: भाग्य का साथ मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी निरंतरता अंततः आपको परिणाम दिलाएगी।
 

4. मकर राशि: संवाद कौशल बनेगा आपकी शक्ति

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर मिला-जुला रहेगा, जहां आपकी 'बोली' ही आपके बिगड़े काम बनाएगी।
सोशल मीडिया: सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय रखते समय सावधानी बरतें। कोई भी विवादित पोस्ट आपकी छवि बिगाड़ सकती है।
करियर: कानून, प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी बड़ी उपलब्धि या पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
सतर्कता: छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी चतुराई और मीठी वाणी ही आपको विरोधियों पर बढ़त दिलाएगी।
 

5. मीन राशि: निर्णय लेने में सावधानी और अपनों का साथ

चूंकि बुध आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मानसिक हलचल आप ही महसूस करेंगे। आपकी सोच में गहराई तो आएगी, लेकिन स्पष्टता की कमी हो सकती है।
व्यापार: बिजनेस में किसी बड़े निवेश या बदलाव से पहले घर के बड़े-बुजुर्गों या विशेषज्ञों की राय जरूर लें। उनकी एक छोटी सी सलाह आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है।
रिश्ते: वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में 'ईगो' (अहंकार) को आड़े न आने दें।
स्वभाव: जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। भावुक होकर लिए गए निर्णय भविष्य में परेशानी दे सकते हैं।
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