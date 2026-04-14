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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Baisakhi 2026: खुशियों की सौगात बैसाखी, जानें वैशाखी के त्योहार की 6 खासियतें

बैसाखी त्योहार की खूबसूरत फोटो
Baisakhi celebration 2026: बैसाखी का त्योहार केवल एक कैलेंडर तिथि नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब की आत्मा, वीरता और उदारता का प्रतिबिंब है। 2026 में जब हम 14 अप्रैल, दिन मंगलवार को यह पर्व मना रहे हैं, तो इसकी खासियतें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देती हैं। यहां पाठकों के लिये बैसाखी के उत्सव की कुछ सबसे अनूठी खासियतें दी गई हैं:ALSO READ: Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न
 
1. फसलों का 'स्वर्ण' उत्सव
2. खालसा पंथ का 'जन्मदिन'
3. बैसाखी की अनूठी परंपराएं
4. सांस्कृतिक ऊर्जा: भांगड़ा और गिद्दा
5. एकता और भाईचारे का संदेश
6. बैसाखी का महत्वपूर्ण संदेश
 

1. फसलों का 'स्वर्ण' उत्सव

बैसाखी मुख्य रूप से एक कृषि पर्व है। सर्दियों में बोई गई गेहूं की फसल इस समय तक पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है।
 
किसान की खुशी: लहलहाते सुनहरे खेतों को देखकर किसान अपनी मेहनत के सफल होने का जश्न मनाते हैं।
 
जट्टा आई बैसाखी: पंजाब के खेतों में 'जट्टा आई बैसाखी' के नारे गूंजते हैं, जो नई शुरुआत और समृद्धि का संकेत हैं।
 

2. खालसा पंथ का 'जन्मदिन'

सिख इतिहास में बैसाखी सबसे गौरवशाली दिन है। इसी दिन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 'खालसा पंथ' की नींव रखी थी।
 
आत्मसम्मान का प्रतीक: गुरु साहिब ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऐसी कौम तैयार की, जो जाति-पाति से ऊपर थी।
 
अमृत छकना: इस दिन गुरुद्वारों में विशेष 'अमृत संचार' या दीक्षा समारोह आयोजित किए जाते हैं।
 

3. बैसाखी की अनूठी परंपराएं

इस त्योहार को मनाने के तरीके इसे अन्य पर्वों से अलग बनाते हैं:
 
नगर कीर्तन- गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में पंज प्यारों के साथ भव्य जुलूस, जिसमें गतका (युद्ध कला) का प्रदर्शन होता है।
 
कार सेवा- गुरुद्वारों की सफाई और रंग-रोगन करना, जिसे सेवा भाव का सर्वोच्च रूप माना जाता है।
 
निशान साहिब की सेवा- गुरुद्वारे के पवित्र ध्वज (निशान साहिब) के चोले को धोकर बदला जाता है।
 
दान और लंगर- इस दिन भारी संख्या में लोग 'लंगर' में सेवा करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं।
 
स्वाद और पकवानों की मिठास- मीठे चावल, कड़ा प्रसाद, लस्सी और मीठी फिरनी उत्सव का आनंद दोगुना कर देती हैं।ALSO READ: बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें
 

4. सांस्कृतिक ऊर्जा: भांगड़ा और गिद्दा

बैसाखी की रंगीनी इसके लोक नृत्यों के बिना अधूरी है। ढोल की थाप पर किया जाने वाला नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के प्रति उत्साह का प्रदर्शन है।
 
भांगड़ा: पुरुष पारंपरिक पोशाक लुंगी और पगड़ी पहनकर ढोल की आवाज पर ऊर्जा से भरपूर नृत्य करते हैं।
 
गिद्दा: महिलाएं रंग-बिरंगे सूट और गहने पहनकर बोलियां डालती हैं और अपनी खुशियां साझा करती हैं।
 

5. एकता और भाईचारे का संदेश

बैसाखी हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हों, मेहनत का फल और अन्याय के खिलाफ एकता ही समाज की असली ताकत है। यह पर्व 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सरबत दा भला' यह वाक्यांश 'सरबत' (सब) और 'भला' (कल्याण) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ' सबका भला' की भावना को जीवंत करता है।
 

6. बैसाखी का महत्वपूर्ण संदेश

यह त्योहार हमें सिखाता है कि 'किरत करो (मेहनत करो), नाम जपो (ईश्वर को याद करो) और वंड छको (बांटकर खाओ)'।
 

बैसाखी की लख-लख बधाइयां! यह साल आपके लिए गेहूं की बालियों जैसी सुनहरी सफलता और ढोल की थाप जैसी ऊर्जा लेकर आए।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न
 
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