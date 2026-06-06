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Written By पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope 8-14 June 2026: जून का यह हफ्ता किन राशियों के लिए लाएगा नौकरी-बिजनेस में बड़ी खुशखबरी?

Beautiful colorful picture of 12 zodiac signs giving the message of weekly horoscope 2026
Weekly Horoscope 8 June to 14 June 2026: यह सप्ताह नई योजनाओं को प्रारंभ करने, निवेश संबंधी निर्णय लेने और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को लाभ के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। आइए जानते हैं 8 जून से 14 जून 2026 तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।
 
साप्ताहिक राशिफल (8 जून से 14 जून 2026)
 

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसरों और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। व्यापारिक साझेदारियों और रुके हुए कार्यों में प्रगति मिलने के संकेत हैं। मानसिक रूप से आप पहले से अधिक संतुलित महसूस करेंगे, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में नए परिचय रिश्तों की शुरुआत का कारण बन सकते हैं। सेहत में सुधार बना रहेगा, बस खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बातचीत और व्यवहार में स्पष्टता बनाए रखें, क्योंकि छोटी गलतफहमियां तनाव बढ़ा सकती हैं। विद्यार्थियों को लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: बेबी पिंक

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

वृषभ राशि के जातक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास लाभ देंगे। परिवार में समझदारी से लिए गए निर्णय रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखेंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन योजनाओं को फिलहाल निजी रखना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और अनुशासन जरूरी रहेगा। विद्यार्थियों को चुनौतियों से सीखने का अवसर मिलेगा। अचानक की गई यात्रा खुशी और नए अनुभव दे सकती है। किराये या घर से जुड़े कुछ नियम सीमित महसूस हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से सब संभल जाएगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीच

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रगति के संकेत हैं। सकारात्मक सोच घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगी। करियर में आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित कर सकती है और नई पहचान दिला सकती है। आर्थिक रूप से समझदारी और लगातार प्रयास आपके लिए लाभकारी रहेंगे। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा से घबराने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। हाल ही में बने रिश्तों में आपसी समझ बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: येलो

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

कर्क राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और दोस्तों का साथ मानसिक सुकून देगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम और आराम जरूरी रहेगा। विद्यार्थी नई चीजें सीखकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बना पाएंगे। घर की सजावट या बदलाव सभी को पसंद आएंगे। यात्रा के दौरान छोटी असुविधा संभव है, इसलिए योजनाओं में थोड़ा लचीलापन रखें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ऑरेंज

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

सिंह राशि के जातकों के लिए समय उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति छोटी लेकिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगी। परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा। प्रेम संबंधों में दूरियां कम होकर रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। लंबी यात्रा में समय का ध्यान रखना लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। सुबह की एक्सरसाइज और शाम की सैर फिटनेस बनाए रखने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पर्पल

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

कन्या राशि के जातकों के लिए नए व्यावसायिक अवसर और साझेदारियों के योग बन सकते हैं। नई योजनाओं की शुरुआत आपको उत्साहित करेगी। घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए अनावश्यक बातों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ किसी सुंदर स्थान पर समय बिताने का मौका मिल सकता है। परिवार के किसी छोटे सदस्य की पढ़ाई में मदद करनी पड़ सकती है, जिससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में नियमों का पालन सफलता दिला सकता है। सेहत के लिए किए गए सकारात्मक बदलाव अब अच्छे परिणाम दिखाने लगेंगे।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: डार्क ग्रीन

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

तुला राशि के जातकों को अपने मन की आवाज़ और समझ पर भरोसा करने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों को नए तरीके से संभालने पर लाभ मिल सकता है। गैरजरूरी कार्यों से दूरी बनाकर आप समय और ऊर्जा दोनों बचा पाएंगे। परिवार और साथी के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत करेगा। करियर में मिले अवसरों का सही लाभ लेने से पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। दोस्तों के साथ यात्रा आनंददायक रहेगी। कुछ लोगों का अपने घर का सपना पूरा होने के करीब पहुँच सकता है। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखना होगा। प्रेम संबंधों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: क्रीम

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने का अच्छा समय है। आर्थिक रूप से आप अपने खर्च और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। प्रियजनों के साथ बिताया गया समय यादगार बन सकता है। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क पुराने रिश्तों में गर्माहट ला सकता है। यात्रा की योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव संभव है, इसलिए लचीलापन जरूरी रहेगा। घर की सजावट या नवीनीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए। खानपान और आराम की अनदेखी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकती है।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: सैफ्रन

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

धनु राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने की कला इस समय उभरकर सामने आएगी। टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ होने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा में बढ़ोतरी आपको सकारात्मक महसूस कराएगी। घर में छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। प्रेम जीवन में भावनाएं और गहरी हो सकती हैं और दिल की बात कहने का अवसर मिलेगा। यात्रा योजनाओं में देरी संभव है, इसलिए समय को लेकर थोड़ा लचीला रहें। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज़ ध्यान से जांचें। पढ़ाई दोबारा शुरू करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: मैजेंटा

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

मकर राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आने से जीवन के अन्य पहलू भी संतोषजनक महसूस होंगे। परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या सुलझाने में मदद कर सकता है। बच्चों और परिवार के साथ यात्रा सुखद यादें दे सकती है। नए लोगों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होगा। फिटनेस के लिए विशेषज्ञ की सलाह में नियमित अभ्यास लाभकारी रहेगा। नए रिश्तों में आगे बढ़ते समय सावधानी रखना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: व्हाइट

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

कुंभ राशि के जातकों के लिए स्थिर प्रगति और सकारात्मक परिणामों के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण वरिष्ठों को प्रभावित करेगा। आर्थिक फैसले समझदारी से लिए जाएंगे, जिससे धीरे-धीरे संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। घर में किए गए बदलाव सभी को खुशी देंगे। परिवार से कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में साथी का स्नेह और सहयोग रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य के लिए अपनाई गई अच्छी आदतें अब लाभ देती दिखाई देंगी। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: स्काई ब्लू

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

मीन राशि के जातक ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता से भरपूर महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और भविष्य को लेकर आपका प्रभाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े बदलाव से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी रहेगा। परिवार में आपका सहयोगी व्यवहार रिश्तों में शांति और मजबूती लाएगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विदेश यात्रा यादगार अनुभव दे सकती है। कुछ निवेशकों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं। विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखेंगे तो बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। योग और ध्यान मानसिक शांति देने में मदद करेंगे।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: रेड

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
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