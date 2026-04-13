सूर्य का मेष राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

Sun Transit in Aries 2026: 14 अप्रैल, मंगलवार को जब सूर्य का 'प्रचंड तेज' मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेगा, तो वह आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने की भी शक्ति रखेगा। आइए मेष संक्रांति 2026 के इस खास अवसर पर यहां जानते हैं आपकी राशि के लिए 'सूर्य के गोचर' पर नया और सटीक विश्लेषण...ALSO READ: सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें? 14 अप्रैल, मंगलवार को जब सूर्य का 'प्रचंड तेज' मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेगा, तो वह आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने की भी शक्ति रखेगा। आइए मेष संक्रांति 2026 के इस खास अवसर पर यहां जानते हैं आपकी राशि के लिए 'सूर्य के गोचर' पर नया और सटीक विश्लेषण...

मेष राशि: मेष राशि वालों, सूर्य आपकी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं। अत: यह समय आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है। इस अवधि में संतान पक्ष से कोई बड़ी सफलता मन को खुशियों से भर देगी। यदि अविवाहित है तो लव लाइफ में गहराई आएगी। इस समयावधि में आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का आकर्षण और लीडरशिप क्वालिटी आएगी। इस समय आप सफलता के जोश में इतने अहंकार में न आ जाये कि वैवाहिक रिश्तों में खटास पड़ें, इस बा‍त का पूरा ध्यान रखें।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वाले सूर्य संक्रांति का यह समय आपके 12वें भाव में बैठकर आपको विदेशी जमीन से लाभ के अवसर दिला सकते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का बिजनेस या विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो यह सही वक्त है। अगर आप कोर्ट-कचहरी के मामलों में फंसे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इस अवधि में आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर धन खर्च करेंगे, जो आपको मानसिक शांति देगा। रविवार को गाय को गुड़-गेहूं खिलाना आपके लिए लाभप्रद रहेगा।

मिथुन राशि: आपके लिए यह गोचर 'धन वर्षा' का संकेत दे रहा है। सूर्य आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में बैठकर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपकी इन्कम या धन की बढ़ोतरी में अच्छा लाभ देखा जायेगा। इतना ही नहीं उच्च प्रतिष्ठित व्यवसायी या राजनेता जैसे बड़े लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी। यदि रिश्ते की बात करें तो छोटे भाई-बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आपको इस समय प्रेम संबंधों में विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस समय में आप प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंल फायदा मिलेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि इस समय सूर्य आपके करियर के घर 10वें भाव में 'दिग्बली' होकर बैठे हैं। अत: नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और समाज में आपका मान-सम्मान खूब बढ़ेगा। करियर के क्षेत्र में अब आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे। पैतृक बिजनेस में यदि संलग्न करने हैं तो तगड़ा मुनाफा होने के योग बनेंगे। आपको समझाइश दी जा रही है कि काम की अधिकता के चक्कर में पिता के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

सिंह राशि: सिंह राशि चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, आपका भाग्य अब चमकने वाला है और लोग आपकी किसी भी सलाह को पत्थर की लकीर की तरह ही मानेंगे। इसलिए यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस अवधि में किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है। आप प्रतिदिन रात्रि के समय तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह पिएं, इससे शारीरिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

कन्या राशि: ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह? कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ी सावधानी, बड़ी समझदारी वाला साबित हो सकता है अर्थात् थोड़ा संभलकर चलने का है। इस समय सूर्य 8वें भाव में गोचर करेंगे। अत: अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं तथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय वाद-विवाद से बचें, वर्ना बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। सूर्य के गोचर की इस अवधि में फिलहाल निवेश से दूर रहना आपके लिये अच्छा साबित होगा। यदि आप पुराने किसी कर्ज से परेशान हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता आपको मिल सकता है।

तुला राशि: तुला वालों के लिए यह समय व्यापार में चमक देने वाला रहेगा। नई डील फाइनल हो सकती है। कारोबार या पार्टनरशिप के नजरिए से यह 'सुपरहिट' समय कहा जा सकता है। सातवें भाव का सूर्य रिश्तों में हलचल पैदा करता है। अत: दांपत्य जीवन या पार्टनर के साथ ईगो की लड़ाई होने की संभावना बन सकती है। अत: आप रिश्तों में गर्मी दिखाने के बजाय 'ठहराव' लाएंगे तो सेमय मिला-जुला रहेगा। यदि अविवाहितों के लिए आपके द्वार खुशियों की शहनाइयां बज सकती हैं।

वृश्चिक राशि: सूर्य का छठे भाव में उच्च का होना वृश्चिक राशि के लिए एक 'कवच' की तरह काम करेगा और बाहरी दुश्मन/शत्रु चाहकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहे है, या कि कानूनी मामले में उलझे हुये है, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में होने की पूरी उम्मीद है। इस अवधि में सरकारी नौकरी वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपको सलाह है कि इस समय सेहत पर ध्यान दें और पेट और आंखों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।

धनु राशि: धनु राशिवालों आपके 5वें भाव में सूर्य का गोचर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला साबित होगा। यह समय आपके ज्ञान और आय, दोनों को बढ़ाएगा। तथा स्टूडेंट्स को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी कामयाबी दिलाने वाला साबित होगा। इस अवधि में आपको पुराने धन निवेश से लाभ होने की संभावना बन रही है साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। लव संबंधों में इस समय पार्टनर के साथ हर तरह की बहस से बचना होगा, क्योंकि कोई छोटी बात बड़ा तूल पकड़ सकती है।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य का यह गोचर घर-परिवार और अचानक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला साबित होगा। यह समय आपकी संपत्ति के मामले में बड़ा बदलाव लाएगा तथा कारोबार में स्टेबिलिटी के साथ-साथ आपका रुतबा भी बढ़ेगा। सूर्य गोचर के समय परिवार में नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो बड़ा प्रमोशन मिलकर बंगला-गाड़ी आदि प्राप्त हो सकते है। इस समय माता की सेहत को लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिये।

कुंभ राशि: सूर्य इस समय कुंभ के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्त आपके भीतर के डर को खत्म कर देगा, क्योंकि इस दौरान आप बड़े रिस्क लेंगे और उनमें सफल भी होंगे। इस अवधि की छोटी-छोटी यात्राएं आपके लिए धन की पोटली लेकर दौड़ी चली आएंगी। इस काल में आपको जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करना होता तथा सोशल लाइफ के नजरिये देखें तो समाज में एक निडर व्यक्ति के रूप में आपकी छवि बनेगी।