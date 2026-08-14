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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 17 August 2026 horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (13:06 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 17 August 2026 : करियर: आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और कार्यकुशलता की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में दिन शुभ है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार और साझेदारी में सावधान रहें। सहकर्मियों के साथ बहस से बचें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और भावनात्मक संबल मिलेगा।
धन: अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: गले या कफ की समस्या हो सकती है। 
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपके संचार कौशल आपको बड़े सौदे या नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव जीवन: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बचत योजनाओं पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता रंग लाएगी। नए विचारों और रणनीतियों से लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर के प्रति अपना रवैया नरम और समझदारीभरा रखें।
धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान रहेंगे। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। 
धन: उधारी के लेनदेन से बचें। अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर शक्कर या शहद चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। नए व्यावसायिक अनुबंध होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा।
धन: आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। रुका हुआ मुआवजा मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपका दबदबा रहेगा। कठिन प्रोजेक्ट्स को भी सूझबूझ से पूरा कर लेंगे।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: अचल संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: पीठ या जोड़ों में खिंचाव हो सकता है। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ खुशहाल रहेगी।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र अच्छा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। 
धन: आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति के काम आसानी से हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचारों और प्रयोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: शादीशुदा जीवन में सौहार्द रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पारिवारिक जरूरतों पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन समस्याओं का समाधान निकालेंगे।
लव: पार्टनर के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा।
धन: अचानक धन लाभ का योग बन रहा है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर पीला चंदन अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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