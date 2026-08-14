Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 17 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 17 August 2026 : करियर: आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और कार्यकुशलता की तारीफ होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों में दिन शुभ है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार और साझेदारी में सावधान रहें। सहकर्मियों के साथ बहस से बचें।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और भावनात्मक संबल मिलेगा।

धन: अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: गले या कफ की समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आपके संचार कौशल आपको बड़े सौदे या नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव जीवन: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बचत योजनाओं पर विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता रंग लाएगी। नए विचारों और रणनीतियों से लाभ मिलेगा।

लव: पार्टनर के प्रति अपना रवैया नरम और समझदारीभरा रखें।

धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान रहेंगे। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: उधारी के लेनदेन से बचें। अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर शक्कर या शहद चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। नए व्यावसायिक अनुबंध होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा।

धन: आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। रुका हुआ मुआवजा मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।

उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपका दबदबा रहेगा। कठिन प्रोजेक्ट्स को भी सूझबूझ से पूरा कर लेंगे।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: अचल संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: पीठ या जोड़ों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव लाइफ खुशहाल रहेगी।

धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र अच्छा रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति के काम आसानी से हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नए विचारों और प्रयोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: शादीशुदा जीवन में सौहार्द रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पारिवारिक जरूरतों पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। स्क्रीन टाइम कम करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

लव: पार्टनर के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा।

धन: अचानक धन लाभ का योग बन रहा है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर पीला चंदन अर्पित करें।