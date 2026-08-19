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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

20 August Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:38 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 20 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 20 अगस्त 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

गुरुवार, 20 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
आज के दिन दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाता है।
मां दुर्गा की पूजा से भय, संकट और रोगों का नाश होता है।
शाम को मां दुर्गा के समक्ष दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार
तिथि: श्रावण शुक्‍ल अष्‍टमी
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: विशाखा प्रातः 09:08 तक, तत्पश्चात अनुराधा
योग: इन्द्र योग प्रातः 04:25 तक, तत्पश्चात ब्रह्म/ऐंद्र
करण: विष्टि प्रातः 08:15 तक, बव रात्रि 21:18 तक
चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:16 से 01:07 तक 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:49 से 03:40 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:36 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:17 से 03:52 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 06:21 से 07:56 तक
गुलिक काल: सुबह 09:31 से 11:06 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले दही, गुड़ या जीरा का सेवन करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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