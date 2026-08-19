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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (15:58 IST)

कर्क राशि में बुध और गुरु की युति से बना पाण्डित्य योग, 5 राशियों के लिए बेहतरीन समय शुरू

guru budh yuti in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (15:58 IST)
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कर्क राशि में बुद्धि, तर्क, व्यापार के कारक बुध और ज्ञान, सुख, सौभाग्य के कारक गुरु/बृहस्पति का एक साथ होना ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। इस मेल से बुद्धिविद्या योग और पाण्डित्य योग बनता है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि और चंद्रमा के स्वामित्व वाली सौम्य राशि है, इसलिए यहाँ इन दो शुभ ग्रहों का मिलना 5 विशिष्ट राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होता है।
 

इन 5 राशियों का बेहतरीन समय

वृषभ राशि:

बुध और गुरु की युति आपके तृतीय भाव में होने से आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल में जबरदस्त वृद्धि होगी। भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।

कर्क राशि:

यह युति आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में बन रही है। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, निखार और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता सटीक होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा तथा लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
 

कन्या राशि:

आपके एकादश (लाभ) भाव में यह शुभ संयोग बनेगा, जो आपकी आय में बंपर बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद फायदेमंद रहेगा। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
 

तुला राशि:

यह युति आपके दशम (कर्म/करियर) भाव में होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि बेहद फलदायी साबित होगी।

मीन राशि:

मीन राशि के पंचम (शिक्षा, संतान, बुद्धि) भाव में यह योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है—प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और लव लाइफ में मधुरता आएगी।
 

इस युति के दौरान करें ये शुभ उपाय

  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें।
  • गुरुवार और बुधवार के दिन विष्णु सहस्रनाम या गणेश चालीसा का पाठ करें।
  • गाय को हरा चारा या चने की दाल और गुड़ खिलाएं।
  • अपने बड़े-बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद लें।
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