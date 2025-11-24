सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन शादी के लिए खास? जानें शुभ मुहूर्त और श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय

Remedies for early marriage on Vivah Panchami
Ram Sita Vivah: इस साल 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी का पर्व मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और देवी सीता/जानकी का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ था। इसीलिए यह दिन राम और जानकी के अटूट और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। इस दिन श्रीराम जानकी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, आइए जानते हैं यहां...ALSO READ: 'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ
 
विवाह पंचमी का महत्व: यह उत्सव न केवल भारत के अयोध्या में, बल्कि नेपाल के जनकपुर में भी विवाह पंचमी महोत्सव के रूप में बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यतानुसार विवाह पंचमी एक अत्यंत महत्वपू्र्ण तिथि है, जो न केवल विवाह के लिए शुभ मानी जाती है, बल्कि यह प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य का प्रतीक भी है।

इस दिन विशेष पूजा और व्रत करके आप अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। तो इस बार 25 नवंबर 2025 को इस विशेष दिन का लाभ उठाएं और विवाह के बंधन को सुखमय बनाने के लिए श्रीराम और माता सीता की कृपा प्राप्त करें।ALSO READ: Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय
 
यह दिन क्यों है खास, जानें 
 
1. श्रीराम-जानकी का विवाह: विवाह पंचमी उस दिन का प्रतीक है जब श्रीराम ने माता सीता से विवाह किया था। यह दिन विवाह, संयम, और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
 
2. शुभ मुहूर्त: इस दिन विशेष रूप से विवाह संस्कारों के लिए उपयुक्त समय और मुहूर्त होते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से जुड़ा हुआ होता है।
 
3. प्रेम और समृद्धि का प्रतीक: विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से पति-पत्नी के रिश्ते में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह दिन परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और रिश्तों में सौहार्द बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
 
2025 में विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त: विवाह पंचमी के दिन विवाह के लिए शुभ मुहूर्त को देखकर शादी की तारीख तय की जाती है। उदया तिथि के अनुसार, विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। 
 
2025 में विवाह पंचमी का शुभ समय निम्नलिखित होगा:
 
विवाह पंचमी: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को, जानें शुभ मुहूर्त
 
* तिथि: 25 नवंबर 2025 (मंगलवार)
* पंचमी तिथि का आरंभ: 24 नवंबर को रात 09 बजकर 22 मिनट से,
* समापन: 25 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 56 मिनट पर। 
 
सर्वश्रेष्ठ समय: पंचमी तिथि के दौरान जो समय सबसे शुभ माना जाता है वह शुभ विवाह मुहूर्त: 12:50 पी एम से 11:57 पी एम है तक रहेगा। इस समय में विवाह संस्कार करना अत्यधिक शुभ माना जाता है।
 
ब्रह्म मुहूर्त- 05:04 ए एम से 05:58 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:31 ए एम से 06:52 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:24 पी एम से 06:45 पी एम
अमृत काल- 05:00 पी एम से 06:45 पी एम
निशिता मुहूर्त- 11:41 पी एम से 26 नवंबर 12:35 ए एम तक। 
रवि योग- 11:57 पी एम से 26 नवंबर 06:53 ए एम तक।
 
1. उपवास रखें: विवाह पंचमी के दिन उपवास रखने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, और भगवान श्रीराम और माता सीता की कृपा मिलती है। इससे विवाह में सुख-शांति बनी रहती है।
 
2. हनुमान जी की पूजा: भगवान हनुमान को भगवान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विवाह संबंधी सभी विघ्न दूर होते हैं और सुखमय वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है।
 
3. सीता-राम मंत्र का जाप: 'ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम' या 'ॐ सीता रामाय नम:।' इन मंत्रों का जाप विवाह पंचमी के दिन विशेष रूप से करने से विवाह में समृद्धि और सफलता मिलती है।
 
4. संतान सुख के लिए पूजा: जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वे इस दिन विशेष रूप से माता सीता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
 
5. श्रीराम के विवाह प्रसंग का पाठ: विवाह पंचमी के दिन श्रीराम के विवाह के प्रसंग का पाठ करना या सुनना भी शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेशGita Jayanti 2025 Wishes: मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर, यहां 5 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों और दोस्तों को भेज सकते हैं। आइए यहां जानें और साझा करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों को यह पावन संदेश...

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामाल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामालShani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 3 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

Sun Transit In Scorpio: सूर्य का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल और भविष्‍यफल

Sun Transit In Scorpio: सूर्य का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल और भविष्‍यफलSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस गोचर के चलते कुछ राशियों को होगा फायदा और कुछ को होगा नुकसान। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसानBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

Lord Krishna Quotes : गीता जयंती 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 10 अनमोल वचन

Lord Krishna Quotes : गीता जयंती 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 10 अनमोल वचनGita Jayanti, Lord Krishnas Precious Quotes: गीता जयंती 2025 पर, हम भगवान श्रीकृष्ण के कुछ प्रमुख अनमोल वचनों को याद करते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के ये वचन आज भी हमारी समस्याओं का समाधान और आत्म-समाधान का मार्ग दिखाते हैं।

विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन शादी के लिए खास? जानें शुभ मुहूर्त और श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय

विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन शादी के लिए खास? जानें शुभ मुहूर्त और श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपायRam Sita Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी, जो कि विशेष रूप से हिन्दू धर्म में मनाया जाता है, श्रीराम और माता सीता के विवाह के दिन के रूप में प्रसिद्ध है। यह दिन खास रूप से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक होते हैं। आइए जानते हैं यहां विवाह पंचमी के खास उपाय...

Budh tula gochar: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

Budh tula gochar: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन यह 5 राशियों के लिए नकारात्मक प्रभाव वाला सिद्ध हो सकता है।

Mulank 6: मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 6: मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1, 2, 3, 4, 6 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Singh Rashi 2026: सिंह राशि 2026 राशिफल: शनि और राहु की बुरे प्रभाव से बचाएंगे बृहस्पति

Singh Rashi 2026: सिंह राशि 2026 राशिफल: शनि और राहु की बुरे प्रभाव से बचाएंगे बृहस्पतिLeo zodiac sign Singh Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 11वें भाव में, फिर जून से 12वें भाव में और फिर प्रथम भाव में गोचर करेगा। 11वां भाव आय भाव, 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव और प्रथम भाव स्वभाव और शरीर का होता है। अब यदि शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और राहु एवं केतु क्रमश: सप्तम और प्रथम भाव में रहेंगे। चलिए जानते हैं सिंह राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
