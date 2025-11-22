शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (16:07 IST)

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 5: मूलांक 5 वालों के लिए यह वर्ष प्रेम, सद्भाव और जिम्मेदारियों को निभाने वाला वर्ष होगा। इस वर्ष यात्रा पर खर्च संभव है। अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत महसूस होगी। इस वर्ष आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। घर का नवीनीकरण या परिवार में किसी शुभ कार्य के योग हैं। 
 
जरूरतमंदों की मदद करें। इस वर्ष आप अपने विलासिता की वस्तु पर अधिक खर्च कर सकते। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है दिखावे के कारण कर्जा हो सकता है। जोखिम का आकलन करने के बाद ही कार्य करें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना की सम्भावना है। इस वर्ष आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
 
करियर: नौकरी और व्यवसाय के लिए यह समय उत्तम है। नौकरी में पदोन्नति के साथ यात्रा का योग भी है प्रयास करें सफलता मिल सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। व्यापार में विस्तार होगा। सौंदर्य, कला, महिलाओं के उपयोग में आने वाली सामग्री, फैशन डिजाइन, विलासिता की सामग्री, इंटीरियर से जुड़े व्यवसायों के लिए यह साल लाभप्रद रहेगा। विधार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है।
 
रिश्ते: जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे। यह वर्ष लव मैरिज करने वालो के लिए अच्छा वर्ष है। प्रेम विवाह के लिए वर्ष के अंतिम कुछ माह लाभप्रद होंगे। अविवाहितों को अपने मनचाहे साथी मिल सकते हैं, जबकि विवाहित जोड़ों को प्रेम और रोमांस अच्छा रहेगा। हालांकि थोडा मनमुटाव हो सकता है सावधानी रखें। प्रेम का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार करें।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको चिंता, बैचेनी, घबराहट जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको नाक, कान गला, संक्रमण, महिलाओं को महिला संबंधित रोग हो सकते हैं।
 
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जा कर लक्ष्मी जी को सुगंधित सामग्री अर्पित करें। किसी महिला को सौंदर्य प्रसाधन उपहार में देवे (पत्नी को जानकारी देने के पश्चात)।
 
लकी कलर: पीला, सुनहरा, हरा, गुलाबी, सफेद का उपयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा।
 
Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञानMokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्‍य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस बार गीता की 5162वां वर्षगांठ रहेगा।

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

Kark Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कर्क राशि 2026 राशिफल: शनि है भाग्य विधाता और गुरु है धन दाता

Kark Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कर्क राशि 2026 राशिफल: शनि है भाग्य विधाता और गुरु है धन दाताCancer zodiac sign Kark Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले 12वें भाव में, फिर जून से प्रथम भाव में और फिर दूसरे भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव व्यय भाव, विदेश और मोक्ष का है, प्रथम भाव स्वभाव और शरीर का होता है इसके बाद दूसरा भाव धन और कुटुंब का भाव है। अब यदि शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और राहु एवं केतु क्रमश: अष्टम और दूसरे भाव में रहेंगे। इस वर्ष राहु और केतु से बचकर रहना होगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियां

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी पांच प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025)Today 22 November 2025 horoscope in Hindi : आज 22 नवंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
