विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन खास? जानिए श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय

इस वर्ष 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जा रही है। भारतीय हिन्दू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी का पर्व मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन हिन्दू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और देवी सीता/जानकी का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ था। इसीलिए यह दिन राम और जानकी के अटूट और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। इस दिन श्रीराम जानकी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं, आइए यहां जानते हैं...

श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय: 1. उपवास रखें: विवाह पंचमी के दिन उपवास रखने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, और भगवान श्रीराम और माता सीता की कृपा मिलती है। इससे विवाह में सुख-शांति बनी रहती है।

2. हनुमानजी की पूजा: हनुमानजी भगवान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। इस दिन हनुमानजी की पूजा करने से अविवाहितों के सभी विघ्न दूर होते हैं और सुखमय जीवन की शुरुआत होती है।

3. सीता-राम मंत्र का जाप: 'ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम' या 'ॐ सीता रामाय नम:।' इन मंत्रों का जाप विवाह पंचमी के दिन विशेष रूप से करने से परेशानियों में गुजर रहे जातकों को समृद्धि और सफलता मिलती है।

4. संतान सुख के लिए पूजा: जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वे इस दिन विशेष रूप से माता सीता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।

5. राम विवाह प्रसंग का पाठ: विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस में वर्णित श्रीराम के विवाह के प्रसंग का पाठ करना या सुनना शुभ माना जाता है, जिसे सुखांत करके समाप्त कर दिया जाता है। जिससे जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। यह तिथि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम और देवी लक्ष्मी के अवतार सीता के पवित्र और दिव्य विवाह का प्रतीक है, जो उनके दांपत्य जीवन के आदर्श, प्रेम, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। अत: इस दिन इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है।