रविवार, 1 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 November Birthday
25 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Lal Kitab Tula Rashifal 2026: तुला राशि (Libra)- राहु से रहना होगा बचकर तो पूरा साल रहेगा शानदार, जान लें उपाय
 
आपका जन्मदिन: 25 नवंबर
 
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। 
 
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज। वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रही हैं। उन्हें 'चकदा एक्सप्रेस' के नाम से भी जाना जाता है।
 
ईला अरुण (Ila Arun): भारतीय अभिनेत्री, टीवी व्यक्तित्व और प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायिका। 
 
राखी सावंत (Rakhi Sawant): राखी सावंत एक भारतीय डांसर, मॉडल, अभिनेत्री और टेलीविजन टॉक शो होस्ट हैं, जो कई हिंदी और कुछ कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु में दिखाई दी हैं।
 
बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb): त्रिपुरा के राजनीतिज्ञ और 10वें मुख्यमंत्री।
 
रूपा गांगुली (Roopa Ganguly): रूपा गांगुली एक भारतीय अभिनेत्री, पार्श्व गायिका और राजनीतिज्ञ हैं। वह बी आर चोपड़ा की हिट टेलीविजन श्रृंखला में द्रौपदी के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Singh Rashi 2026: सिंह राशि 2026 राशिफल: शनि और राहु की बुरे प्रभाव से बचाएंगे बृहस्पति
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

और भी वीडियो देखें

02 March Birthday: आपको 2 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 March Birthday: आपको 2 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय02 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026)Today 01 March 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज रविवार, 01 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध: ज्योतिष में किसकी जीत का संकेत? जानिए भविष्यवाणी

ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध: ज्योतिष में किसकी जीत का संकेत? जानिए भविष्यवाणीज्योतिषीय गणना और ग्रहों की चाल के आधार पर फरवरी-मार्च 2026 का समय पूरी दुनिया और विशेषकर मध्य-पूर्व (Middle East) के लिए बहुत उथल-पुथल वाला दिखाई दे रहा है। यहां ज्योतिष के नजरिए से इजराइल-ईरान या अमेरिका ईरान युद्ध और वैश्विक स्थिति का विश्लेषण दिया गया है। खास बात यह कि इस युद्ध का आखिर क्या होगा परिणाम?

01 March Birthday: आपको 1 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 March Birthday: आपको 1 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com