सोमवार, 24 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. Mokshada Ekadashi 2025 Date n Vidhi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (10:20 IST)

Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधि

Mokshada Ekadashi Vrat Tithi and Puja Vidhi
Importance of Gita Jayanti n puja vidhi: मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी इस बार 01 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर को होगा तथा उद्यातिथि के हिसाब से मोक्षदा एकादशी 01 दिसंबर को ही मनाई जाएगी।ALSO READ: Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि-विधान से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और यह व्रत मोक्षदायक माना जाता है। चूंकि इसी दिन गीता जयंती भी होती है, इसलिए पूजा में श्रीमद्भगवद्गीता का पूजन विशेष रूप से शामिल होता है। सही विधि और पूजा सामग्री के साथ इन पर्वों को मनाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 
मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा सामग्री- मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुएं एकत्रित करनी चाहिए:
 
- भगवान विष्णु/श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर
- पूजा की चौकी
- चौकी पर बिछाने के लिए, पीला वस्त्र
- गंगाजल या शुद्ध जल
- पंचामृत/ दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण 
- तुलसी दल/ तुलसी के पत्ते - एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले तोड़ लें।
- पीले फूल/ गेंदे के पुष्प, कमल का फूल और माला
- फल केला, सेव आदि, पीले रंग की मिठाई
- धूप, दीप, अगरबत्ती
- पीला चंदन और रोली
- पाठ के लिए श्रीमद्भगवद्गीता
- नारियल
- भगवान को अर्पित करने के लिए 1 जनेऊ।
 
मोक्षदा एकादशी व्रत की सही विधि: मोक्षदा एकादशी का व्रत तीन चरणों में पूरा होता है: संकल्प, व्रत के नियम और पारण।ALSO READ: Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारण
 
1. संकल्प और व्रत के नियम (1 दिसंबर 2025)
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान: एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल या तुलसी पत्र मिलाएं।
 
संकल्प: स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर आएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने पूरे दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखने का संकल्प लें।
 
प्रातःकाल पूजा:
- पूजा चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु/श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें।
- उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं।
- पीला चंदन, रोली, पीले फूल, माला और भोग (फल/मिठाई) अर्पित करें।
- तुलसी दल (पत्ते) अवश्य चढ़ाएं। तुलसी के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है।
- घी का दीपक और धूप जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें।
- गीता जयंती पर गीता पूजन और पाठ करें।
- भगवान विष्णु के पास श्रीमद्भगवद्गीता को रखें।
- गीता को पीले वस्त्र पर रखकर उसका पूजन करें।
- पूरे दिन गीता का पाठ (या कम से कम 11वें अध्याय का पाठ) अवश्य करें।
- दिन भर केवल फलाहार (फल, दूध, पानी) ग्रहण करें। 
- चावल या अनाज का सेवन बिल्कुल न करें।
 
2. संध्या आरती और जागरण
- शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
- पुनः भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें।
- रात्रि में जागरण करते हुए / रात भर जागकर भजन-कीर्तन करना विशेष फलदायी माना जाता है।
 
3. पारण विधि (दिसंबर 2, 2025)
- द्वादशी के दिन (02 दिसंबर) शुभ पारण समय (सुबह 06:57 बजे से 09:03 बजे तक) के भीतर व्रत तोड़ना अनिवार्य है।
- सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की अंतिम पूजा करें।
- किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और दान करें।
- व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले चरणामृत या तुलसी दल युक्त जल ग्रहण करें।
- इसके बाद ही अपना नियमित भोजन (जिसमें चावल भी शामिल हो) ग्रहण करके व्रत समाप्त करें।
 
याद रखें: एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान
Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेशGita Jayanti 2025 Wishes: मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर, यहां 5 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों और दोस्तों को भेज सकते हैं। आइए यहां जानें और साझा करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों को यह पावन संदेश...

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामाल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामालShani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 3 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

Sun Transit In Scorpio: सूर्य का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल और भविष्‍यफल

Sun Transit In Scorpio: सूर्य का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल और भविष्‍यफलSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस गोचर के चलते कुछ राशियों को होगा फायदा और कुछ को होगा नुकसान। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसानBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

Quotes of Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर अपनों को भेजें ये खास 7 भावपूर्ण संदेश

Quotes of Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर अपनों को भेजें ये खास 7 भावपूर्ण संदेशGuru Tegh Bahadur Quotes: आज गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल उनकी शहादत के रूप में मनाया जाता है, जब उन्होंने 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर अपनी जान दी थी। यहां गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर अपनों को भेजने के लिए कुछ खास और भावपूर्ण संदेश दिए गए हैं। आप इनमें से अपनी पसंद का कोई भी संदेश चुन सकते हैं:

Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधि

Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधिMokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों धार्मिक पर्वों का महत्व अत्यधिक है और इन्हें सही विधि और पूजा सामग्री के साथ मनाने से परम पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और गीता के श्लोकों का जाप करना जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है। यहां मोक्षदा एकादशी व्रत की सही विधि और आवश्यक पूजा सामग्री दी गई है:

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, जानें उनके 6 खास कार्य

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, जानें उनके 6 खास कार्यGuru Tegh Bahadur Shahidi Diwas 2025: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर को है। उन्होंने 1675 ईस्वी में, मुगल सम्राट औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होकर कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दी थी। यह शहीदी पर्व हमें अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ निडरता से खड़े होने के उनके मौलिक सिद्धांतों की याद दिलाता है।

Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas: गुरु तेग बहादुरजी का शहीदी दिवस आज

Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas: गुरु तेग बहादुरजी का शहीदी दिवस आजGuru Tegh Bahadur Martyrdom History: इस साल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 24 नवंबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल उनकी शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब उन्होंने 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर अपनी जान दी थी।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)Today 24 November 2025 horoscope in Hindi : आज 24 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Webdunia
