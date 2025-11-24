तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र : धामी
Chief Minister Pushkar Singh Dhami in Pushkar: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आश्रम पुष्कर सनातन राजस्थान में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला (आश्रम) तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल के लोकार्पण के साथ ही आश्रम की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आश्रम निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सृष्टि के मूल सिद्धांतों का प्रतीक तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र है। यह पावन भूमि आज भी अध्यात्म, शांति और दिव्यता की अनंत ध्वनि से आलोकित है।
सनातन संस्कृति की ज्योति : धामी ने कहा कि ‘पुष्कर’ सिर्फ तीर्थ ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की ज्योति है, हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु मूल स्वरूप से छेड़खानी करने वालों पर सख्त प्रहार किया है। इस अवसर पर धामी ने पुष्कर स्थित श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रजापिता ब्रह्मा जी से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि व मंगलमय जीवन की कामना की।
उन्होंने कहा कि इस दिव्य, अध्यात्ममय और अद्वितीय धार्मिक धरोहर की भूमि पर उपस्थित होकर असीम शांति की अनुभूति हुई। यह पावन स्थली अनेक ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है, जहां हर कदम पर आस्था और अध्यात्म के दिव्य स्वर गूंजते हैं। इस अवसर पर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत, विधायक कुलदीप धनखड़ भी उपस्थित थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala