गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Dhamis advice to social media influencers
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (14:37 IST)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मुख्‍यमंत्री धामी की नसीहत

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर मंथन कार्यक्रम में कहा कि हाल के दिनों में कुछ धर्म-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्व भ्रामक खबरों व फेक नैरेटिव के जरिए हमारे प्रदेश की एकता, आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में हर झूठी या भड़काऊ सामग्री का तुरंत फैक्ट-चेक करना और सही तथ्य जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'सोशल मीडिया मंथन' कार्यक्रम में कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स व वॉलिंटियर्स से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर संवाद किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा शासन से लेकर प्रशासन तक सभी विभाग जनता से सीधे जुड़कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। 
 
राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू : उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगी

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगीPakistan News : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने न सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि भारत को भी धमकी दे दी है।

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातमहाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महायुति खटपट के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली रवाना होने से राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है। महायुति में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर निगम चुनाव की राजनीति को लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों से मतभेद हो गया है।

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआRussias major attack on Ukraine: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं।

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लानएप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारीWhatsApp में 7 साल पुरानी बड़ी खामी उजागर : 3.5 बिलियन नंबर और प्रोफाइल फोटो स्क्रैप हुए

और भी वीडियो देखें

पहले धमकी दी, फिर अमेरिका के लिए खतरा बताया, अब जोहरान ममदानी से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

पहले धमकी दी, फिर अमेरिका के लिए खतरा बताया, अब जोहरान ममदानी से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंपTrump to meet with Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब कैसा व्यवहार कर बैठे कोई नहीं जानता। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को चुनाव से पहले धमकी देने वाले ट्रंप अब ममदानी से मिलने को तैयार है। दोनों की मुलाकात ओवल ऑफिस में 21 नवंबर को होगी। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है।

मध्यप्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का आगाज, भोपाल से पचमढ़ी का सफर एक घंटे में, उज्जैन से ओंकारेश्वर 30 मिनट में पहुंचे

मध्यप्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का आगाज, भोपाल से पचमढ़ी का सफर एक घंटे में, उज्जैन से ओंकारेश्वर 30 मिनट में पहुंचेमध्यप्रदेश में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो गई है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग तक की यात्रा अब मात्र 20–40 मिनट में संभव होगी, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा भी केवल एक घंटे में पूरी हो जाएगी। सेवा की बुकिंग www.flyola.in, https://air.irctc.co.in/flyola और https://transbharat.in/ पर उपलब्ध होगी।

2003 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें? आसानी से जानिए पूरी प्रक्रिया

2003 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें? आसानी से जानिए पूरी प्रक्रिया2003 voter list how to check name : भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं।

दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4

दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4Delhi-NCR Air Quality Update News : दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI 443 तक पहुंच गया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकारों से कार्यक्रमों की नई तिथियां तय करने और छात्रों को दूसरा मौका देने की सलाह दी है। हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।

बिहार में 10वीं बार नीतीश राज, 2 डिप्टी सीएम, 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली

बिहार में 10वीं बार नीतीश राज, 2 डिप्टी सीएम, 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ लीNitish Kumar Oath Taking Ceremony : नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10‍वीं बार राज्य के मुख्‍यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। 24 विधायकों और MLC को भी राज्यपाल ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com