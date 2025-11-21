शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
karnataka : कांग्रेस में फिर उठापटक, क्या खतरे में CM सिद्धारमैया की कुर्सी, शिवकुमार खेमे के 10 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा

Karnataka
Karnataka News : कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खेमे के 10 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। इनकी मांग है कि शिवकुमार को अब मुख्‍यमंत्री बनाया जाए। विधायकों के दिल्ली पहुंचने के कारण कांग्रेस आलाकमान पर कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे सत्ता-बंटवारे के फॉर्मूले को लागू करने का दबाव बढ़ गया है। 
नवंबर क्रांति क्या है
कर्नाटक में नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने पर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसे कुछ लोग ‘नवंबर क्रांति’ बता रहे हैं। राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। डीके शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले ये सभी विधायक पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के लिए गुरुवार दोपहर राजधानी के लिए रवाना हुए। यह समूह आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपनी मांग औपचारिक रूप से रखेगा।  
गृह मंत्री ने नेतृत्व परिवर्तन से किया इंकार
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस में किसी भी तरह के विभाजन के दावों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि पार्टी एकजुट है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमेश्वर ने ऐसी चर्चाएं केवल मीडिया में हैं और विधायक दल में इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है।
 
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, अगर पार्टी आलाकमान मंत्रिमंडल फेरबदल को मंजूरी दे देता है, तो इसका मतलब होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने पद पर बने रहेंगे और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस पद पर आसीन होने की संभावना समाप्त हो जाएगी।
परमेश्वर ने नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि ये सारी अटकलें कौन लगा रहा है? पार्टी के अंदर हमने कुछ भी तय नहीं किया है, हमने कुछ भी चर्चा नहीं की है। नेतृत्व परिवर्तन या विस्तार के बारे में सीएलपी (कांग्रेस विधायक दल) को न तो बुलाया गया है और न ही चर्चा की गई है, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यह केवल बाहर मीडिया में है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। 
 
उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि अगर आप (मीडिया) आएंगे और मेरी प्रतिक्रिया मांगेंगे, तो मैं कुछ कहूंगा और इसी तरह यह सब (अटकलबाजी) चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर इस दिशा में कोई चर्चा हो रही है। Edited by : Sudhir Sharma
