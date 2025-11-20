गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi Police Operation Cyber Hawk Rs 1000 crore fraud trail unearthed
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (23:31 IST)

1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे चलाया ऑपरेशन 'साइबर हॉक', 700 से ज्यादा स्कैमर गिरफ्त में

Delhi
दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में 700 से अधिक स्कैमर को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक  48 घंटे चले इस विशेष अभियान ‘साइबर हॉक’ में जिला पुलिस और IFSO यूनिट ने मिलकर फर्जी कॉल सेंटर, निवेश धोखाधड़ी, फिशिंग, KYC स्कैम और डिजिटल पेमेंट चोरी करने वाले गिरोहों पर एक साथ शिकंजा कसा। 
मीडिया खबरों के अनुसार शुरुआती जांच में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में छापेमारी कर आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल, कॉलिंग सिस्टम, वॉइस-ओवर-IP (VoIP) सॉफ्टवेयर, फर्जी पहचान पत्र, बैंक खाते, और डिजिटल पेमेंट टूल्स जब्त किए हैं। कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों से ठगे गए पैसे को ट्रांसफर करने में होता था। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमला

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमलापहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संघर्ष रोकने का दावा किया था। इसी बीच अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा किया गया है। इसमें पहलगाम हमले को भी विद्रोही हमला बताया गया है।

SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहा

SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहाSIR In Bengal : बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची की जांच का गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है।

नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्ज

नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्जNitish Kumar made a record: बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी यह रिकॉर्ड उनके नाम ही था। नीतीश से पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. जयललिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने 6-6 बार मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी।

किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातें

किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातेंदिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के एक छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मीडिया खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापूर तालुका के ढवलश्वर गांव का रहने वाला शौर्य प्रदीप पाटील 18 नवंबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से कूद गया।

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआ

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआAl-Falah University : दिल्ली बम धमाके मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की जांच जारी है। इस मामले में अब तक कई लोगों का नाम आया है। इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के धौज में स्थित ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित डॉ. उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था।

और भी वीडियो देखें

नक्सली मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा की अर्थी को CM डॉ. मोहन यादव ने दिया कांधा, परिजन को 1 करोड़ देने और भाई को SI बनाने का ऐलान

नक्सली मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा की अर्थी को CM डॉ. मोहन यादव ने दिया कांधा, परिजन को 1 करोड़ देने और भाई को SI बनाने का ऐलाननक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को उनके गृह ग्राम बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को शहीद आशीष शर्मा की अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे और शहीद की पार्थिक देह पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिक देह को कांधा भी दिया।

FSSAI का बड़ा आदेश- ‘ORS’ नाम से बिक रहे फर्जी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स तुरंत हटाने के निर्देश

FSSAI का बड़ा आदेश- ‘ORS’ नाम से बिक रहे फर्जी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स तुरंत हटाने के निर्देशभारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को आदेश जारी किया है कि दुकानों से गैर-मानक (नॉन- कम्प्लायंट) ORS उत्पादों को तुरंत हटाया जाए। आदेश के मुताबिक भ्रामक और गुमराह करने वाले इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और ऐसे पेय पदार्थ, जिनके नाम में 'ORS' शब्द अकेले या प्रीफिक्स/सफिक्स के साथ इस्तेमाल किया गया है, उन्हें रिटेल दुकानों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य बिक्री केंद्रों से तत्काल हटाया जाए।

ग़ाज़ा : विस्थापितों को करना पड़ रहा है अपनी 'गरिमा की मौत' का सामना

ग़ाज़ा : विस्थापितों को करना पड़ रहा है अपनी 'गरिमा की मौत' का सामनाग़ाज़ा में लोगों के रहने के हालात अब भी बेहद ख़राब हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों के मुताबिक़, बढ़ती ठंड और नाज़ुक युद्धविराम के बीच बहुत से परिवारों को अपने स्थानों पर लौटने के बाद अपने घर धवस्त मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने छह वर्षीय जुड़वां बच्चों, याहया और नबीला का मामला सामने रखा, जो उत्तरी ग़ाज़ा में युद्ध से बचे एक अनफटे बम के फटने से बुरी तरह घायल हो गए।

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमला

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमलापहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संघर्ष रोकने का दावा किया था। इसी बीच अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा किया गया है। इसमें पहलगाम हमले को भी विद्रोही हमला बताया गया है।

मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में AI के जरिए विकास का मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में AI के जरिए विकास का मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेशChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के जरिए हर क्षेत्र में वैश्विक मानक तय कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि तकनीक के जरिए उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे। दुनियाभर में सरकारें एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसे लेकर अधिकतर देश और राज्य अभी प्रयोग कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश एआई को ऐसे पैमाने पर लागू कर चुका है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com