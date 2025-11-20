1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे चलाया ऑपरेशन 'साइबर हॉक', 700 से ज्यादा स्कैमर गिरफ्त में

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में 700 से अधिक स्कैमर को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 48 घंटे चले इस विशेष अभियान ‘साइबर हॉक’ में जिला पुलिस और IFSO यूनिट ने मिलकर फर्जी कॉल सेंटर, निवेश धोखाधड़ी, फिशिंग, KYC स्कैम और डिजिटल पेमेंट चोरी करने वाले गिरोहों पर एक साथ शिकंजा कसा।

मीडिया खबरों के अनुसार शुरुआती जांच में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में छापेमारी कर आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल, कॉलिंग सिस्टम, वॉइस-ओवर-IP (VoIP) सॉफ्टवेयर, फर्जी पहचान पत्र, बैंक खाते, और डिजिटल पेमेंट टूल्स जब्त किए हैं। कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों से ठगे गए पैसे को ट्रांसफर करने में होता था। Edited by : Sudhir Sharma