Delhi : किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातें

दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के एक छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मीडिया खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापूर तालुका के ढवलश्वर गांव का रहने वाला शौर्य प्रदीप पाटील 18 नवंबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से कूद गया। पास मौजूद एक व्यक्ति ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और पुलिस व परिजनों को सूचना दी, लेकिन अस्पताल ले जाने तक उसकी मौत हो चुकी थी।

ऐसा इंसाफ करवाइए कि आगे किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े

मीडिया रिपोट्‍स के मुताबिक मृतक छात्र के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कुछ शिक्षकों की लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण उनका बेटा इस कदर हताश हो गया था कि उसने जान दे दी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ही परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है।

नोट में उसने लिखा, 'कृपया ऐसा इंसाफ करवाइए कि आगे किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्कूल के टीचर्स जिम्मेदार हैं। पुलिस के मुताबिक छात्र ने अपने स्कूल बैग में एक सुसाइड नोट छोड़ा था। इसमें उसने साफ-साफ लिखा है कि स्कूल के शिक्षकों ने उसे इतना परेशान किया कि वह जीने की इच्छा खो बैठा।

पुलिस ने दर्ज किया केस

बुधवार को पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया। छात्र के पिता ने स्कूल की प्रधानाचार्य, समन्वयक और दो शिक्षिकाओं पर उनके बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल राजा गार्डन मेट्रो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। Edited by : Sudhir Sharma