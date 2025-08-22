शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
कोलकाता , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (22:46 IST)

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारी

Prime Minister Modi took a metro ride with school children
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन करने के बाद जेस्सोर रोड स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर 6 किलोमीटर लंबे जय हिंद बिमान बंदर-नोआपारा मार्ग पर मेट्रो की सवारी की। मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।
 
मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद वे जय हिंद विमान बंदर (शहर हवाई अड्डा) स्टेशन गए, जहां उन्हें सुविधाओं का अवलोकन कराया गया और फिर वे जेस्सोर रोड स्टेशन लौट आए।
हवाई अड्डा स्टेशन और जेस्सोर रोड स्टेशन के बीच की दूरी लगभग दो किलोमीटर है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। (भाषा)
