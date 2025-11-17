मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक

Dhami meeting with District Magistrates: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की।

चार घंटे चली बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा सीजन की तैयारियों में तेजी लाने और सभी पर्यटन स्थलों पर सड़क, पेयजल आपूर्ति और पार्किंग व्यवस्था जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रजत जयंती समारोह के दौरान साझा किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप किए जाएं।

फजी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश : धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- हाल ही में कुछ जगहों पर कूटरचित दस्तावेजों की आड़ में बाहरी लोगों को बसाने के मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को पिछले तीन साल में बने स्थाई निवासी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने एवं महिला और बाल रोग चिकित्सकों की तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए सूची शासन को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश दिए।

दिल्ली में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए एवं अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्रों में ठंड से बचने के व्यापक इंतजाम हो। अधिकारियों को वैरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु भी निर्देशित किया।