सोमवार, 17 नवंबर 2025
  4. Self employment gets a boost in Yogi government, youth are laying the foundation of industrial revolution
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (20:35 IST)

योगी सरकार में स्वरोजगार को मिला प्रश्रय, युवा रख रहे औद्योगिक क्रांति की नींव

Industrial Revolution in UP
Chief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को कौशल, पूंजी और बाजार से जोड़कर राज्य में सूक्ष्म व परंपरागत उद्योगों की नई क्रांति खड़ी कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.70 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हर वर्ष 1 लाख से अधिक नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। योगी सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य युवा, महिला और पारंपरिक हस्तशिल्प सभी को एक साझा आर्थिक विकास मॉडल से जोड़ना है। इस व्यापक दृष्टि ने स्वरोजगार, उद्यमिता और रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है।
 
युवा उद्यमिता को नई दिशा दे रही सीएम युवा योजना : सीएम युवा योजना के तहत प्रदेश के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को 5 लाख रुपये तक के उद्योगों और सेवा परियोजनाओं पर 100 प्रतिशत ब्याज-मुक्त तथा बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही, परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी का अनुदान भी दिया जा रहा है। न्यूनतम 8वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद इनमें से अनेक युवा न सिर्फ खुद उद्यमी बन रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं और महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उद्योग आधारित आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नए आयाम दे रही है।
 
पारंपरिक कलाओं को मिली संजीवनी : योगी सरकार ने ओडीओपी योजना के जरिए पारंपरिक हस्तकला एवं हस्तशिल्प को नया जीवन दिया है, जो 2017 से पहले समाप्ति के कगार पर थे। प्रदेश का शजर उद्योग इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। देश में केवल केन नदी की रेत में मिलने वाला यह कीमती शजर पत्थर कभी मात्र कुछ हस्तशिल्प परिवारों की आजीविका का सहारा था। लेकिन सरकार ने इसे ओडीओपी से जोड़कर न सिर्फ इसका बाजारीकरण किया, बल्कि इसे जीआई टैग भी दिलाया। नतीजा यह रहा कि शजर उद्योग से जुड़े परिवारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।
 
यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि सरकारी सहयोग, प्रशिक्षण और वित्तीय मदद कैसे किसी विलुप्तप्राय उद्योग को दोबारा जीवित कर सकती है। चाहें विश्वकर्मा श्रम सम्मान हो या टूलकिट वितरण हो, इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में कारीगरों को कुशल बनाकर उनकी आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शजर उद्योग के साथ ही प्रदेश भर में ओडीओपी के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और युवाओं को नए बाजार, प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इससे हजारों महिलाओं को स्वरोजगार मिला है और वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में सक्षम हुईं हैं। महिला स्वावलंबन, परंपरागत कारीगरी और आधुनिक विपणन का यह संगम अब उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक पहचान बनता जा रहा है।

जम्बूरी में दिखेगी बुंदेली संस्कृति की झलक : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत स्काउट और गाइड की 19 वीं राष्ट्रीय में झांसी और बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। इस विशेष आयोजन में झांसी के स्काउट एंड गाइड, टीम लीडर, जिला संगठन आयुक्त स्काउट, जिला संगठन आयुक्त गाइड हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में सेवा कार्य के लिए झांसी से रोवर और रेंजर भी हिस्सा लेंगे। योगी सरकार आयोजन की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी है।
 
झांसी जिले से 45 स्काउट एंड गाइड, 6 टीम लीडर, जिला संगठन आयुक्त स्काउट प्रभात पवार और जिला संगठन आयुक्त गाइड रश्मि अली टीम के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इनके अलावा झांसी के 12 रोवर और रेंजर सेवा कार्यों के लिए इस विशेष आयोजन में हिस्सा लेंगे। 
 
झांसी जिले के प्रतिभागी शारीरिक प्रदर्शन के अंतर्गत योग, मल्लखंब, लेजम आदि के प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोकनृत्य राई के प्रदर्शन के लिए भी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं। बुंदेलखंड के हस्तशिल्प और यहां के खानपान को भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यगाथा भी कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंप

Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंपblack deer death in Karnataka : कर्नाटक के बेलगावी तालुक के भुतारामनहट्टी गांव स्थित कित्तूर रानी चन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर में सोमवार को एक और हिरण की संदिग्ध जीवाणु संक्रमण से मौत के साथ हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। चिड़ियाघर में मौजूद 38 काले हिरणों में से 8 की मौत पिछले गुरुवार को और 20 की शनिवार को हुई।

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

Sheikh Hasina : क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

Sheikh Hasina : क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

मां की गुहार पर योगी का एक्शन, CM ने तत्काल कराई मासूम के इलाज की व्यवस्था

मां की गुहार पर योगी का एक्शन, CM ने तत्काल कराई मासूम के इलाज की व्यवस्थाChief Minister Yogis Janta Darshan program: सोमवार की सुबह एक मां के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई, जब वह ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सात माह के मासूम की बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया।

Delhi blast में 2 और लोगों की मौत, मृतक संख्या 15 हुई

Delhi blast में 2 और लोगों की मौत, मृतक संख्या 15 हुईDelhi blast News : दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 2 अन्य घायलों की एलएनजेपी अस्पताल में मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
