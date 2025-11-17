सोमवार, 17 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Who will get ministerial berths in Bihar government Inside the new cabinet under Nitish Kumar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (20:26 IST)

Bihar : NDA सरकार में किसे मिलेगा मंत्री पद, क्या बराबर रहेंगे JDU-BJP के मंत्री, LJP (R) को कितने पद

Bihar Government
Nitish Kumar new cabinet : बिहार में NDA की जीत के बाद नई सरकार (Bihar Government) के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी। अब 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 को शपथ लेगी। अब सवाल यह है कि किसे मंत्री पद मिलेगा और क्या JDU और BJP के बराबर मंत्री पद होंगे। चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) को मंत्रिमंडल में कितना महत्व मिलता है। जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाह की झोली में कितने मंत्री पद आएंगे।  
 
क्या बीजेपी और जेडीयू के बराबर मंत्री 
2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी JDU का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार की शपथ के साथ 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। डिप्टी CM की रेस में भाजपा से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव के नाम तय बताए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया खबरों में मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में बराबर संख्या में मंत्री पद का बंटवारा हो सकता है। 
किसे मिल सकता है मंत्री पद 
मीडिया खबरों के मुताबिक इस बार 30-32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है।  जेडीयू के लिए विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार की फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। इन नामों पर पार्टी के अंदर और गठबंधन के बीच गहरे समीकरण बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एलजेपी (राम विलास) से राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह को मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। 
क्या LJP(R) करेगा डिप्टी सीएम पद के लिए दावा 
19 सीटें हासिल करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को लेकर खबरें थी कि वह एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम के पोस्ट पर दावा कर सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने उपमुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार में संकल्प पत्र के एजेंडे को पूरा करेंगे। सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर अभी चर्चा के बाद तय करेंगे।   मीडिया खबरों के अनुसार चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। 
मांझी और कुशवाह की झोली में कितने मंत्री पद
हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) पार्टी के जीतन राम मांझी ने मीडिया को जानकारी दी कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों के बारे में कई नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल 35–36 मंत्रियों का स्वरूप हो सकता है, जिसमें 16 BJP, 14–15 जेडीयू, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), और 1–1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और आधिकारिक पुष्टि नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

और भी वीडियो देखें

Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंप

Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंपblack deer death in Karnataka : कर्नाटक के बेलगावी तालुक के भुतारामनहट्टी गांव स्थित कित्तूर रानी चन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर में सोमवार को एक और हिरण की संदिग्ध जीवाणु संक्रमण से मौत के साथ हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। चिड़ियाघर में मौजूद 38 काले हिरणों में से 8 की मौत पिछले गुरुवार को और 20 की शनिवार को हुई।

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

Sheikh Hasina : क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

Sheikh Hasina : क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

मां की गुहार पर योगी का एक्शन, CM ने तत्काल कराई मासूम के इलाज की व्यवस्था

मां की गुहार पर योगी का एक्शन, CM ने तत्काल कराई मासूम के इलाज की व्यवस्थाChief Minister Yogis Janta Darshan program: सोमवार की सुबह एक मां के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई, जब वह ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सात माह के मासूम की बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया।

Delhi blast में 2 और लोगों की मौत, मृतक संख्या 15 हुई

Delhi blast में 2 और लोगों की मौत, मृतक संख्या 15 हुईDelhi blast News : दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 2 अन्य घायलों की एलएनजेपी अस्पताल में मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com