Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (14:52 IST)

उत्तराखंड में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के दोनों मंडलों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
 
धामी ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ तीर्थ स्थलों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों के समग्र विकास का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने समेत यात्रा, आवास, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।
 
जमरानी बांध एवं सौंग परियोजना का शिलान्यास : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने राज्य की दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने का कार्य किया है। इसी क्रम में जमरानी बांध एवं सौंग परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर-कमलों से राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर संपन्न हुआ, जो उत्तराखंड के विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
 
दोनों परियोजनाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनके माध्यम से हल्द्वानी और देहरादून को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा, सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी। साथ ही, इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे उत्तराखंड के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
