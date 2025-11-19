अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, NIA ने किया गिरफ्तार

अनमोल समेत 200 भारतीय को लेकर एक विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया।

अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था। NIA अनमोल को कुछ ही देर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के लिए यहां से उसे फिर एनआईए को सौंप दिया जाएगा।

अनमोल पर 18 मामले दर्ज है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।

पिछले साल नवंबर में, अनमोल को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उसे अमेरिका में उसकी अवैध एंट्री के कारण गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद भारत ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

बताया जा रहा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्धीकी को एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके पिता की हत्या के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया है।

