मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (20:27 IST)

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।
मीडिया खबरों के अनुसार अमेरिका ने अनमोल को देश से बाहर निकाल दिया है। इसकी जानकारी अमेरिका ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को दी है। मीडिया खबरों के मुताबिक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्धीकी को एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके पिता की हत्या के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया है।
अमेरिका ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को ही अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से बाहर भगा दिया था। अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार मुहैया करवाने का भी आरोप है। अनमोल लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।

अनमोल बिश्नोई का नाम अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में सामने आया था। एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम रखा है। मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है। Edited by : Sudhir Sharma
