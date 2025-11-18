लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

अमेरिका ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को ही अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से बाहर भगा दिया था। अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार मुहैया करवाने का भी आरोप है। अनमोल लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।





अनमोल बिश्नोई का नाम अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में सामने आया था। एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम रखा है। मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है।