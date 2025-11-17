सस्ती होगी LPG! भारत का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट, 1 साल में होगा 22 लाख टन आयात

सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने वर्ष 2026 में अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात करने के लिए एक वर्ष का समझौता किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि भारत ने अमेरिका से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) हासिल करने के लिए अपने पहले व्यवस्थित समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। ALSO READ: शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, बम धमाके, मीरपुर में आगजनी उन्होंने इस डील को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते LPG बाजारों में से एक के लिए ऐतिहासिक कदम' बताया। इस कदम को अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह मुद्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है और इसी कारण उन्होंने अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। A historic first! One of the largest and the world’s fastest growing LPG market opens up to the United States. In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing. In a significant development,… — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025 भारत की सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर अमेरिका के साथ एलपीजी का यह करार किया है. एलपीजी वही गैस है, जो रसोई गैस सिलेंडर में भरी जाती है। इस समझौते के तहत अमेरिका से साल 2026 में 22 लाख टन एलपीजी का आयात किया जाएगा। यह करार सिर्फ एक साल के लिए ही किया गया है। अमेरिका से अगले साल आयात होने वाला एलपीजी भारत के कुल आयात का 10 प्रतिशत हिस्सा होगा। Edited by : Sudhir Sharma