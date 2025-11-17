कप्तान बावुमा का विजय रथ नहीं रोक पाई टीम इंडिया, दूसरी पारी में रहे नाबाद

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने ईडन गार्डन्स में भारत पर बतौर कप्तान अपना विजय रथ जारी रखा और 15 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट जीते वाले वह पहले द.अफ्रीकी कप्तान बन गए। बावुमा ने कुल 11 टेस्ट में द.अफ्रीका की कप्तानी की है, जिसमें टीम को 10 में से जीत मिली है और 1 मैच ड्रॉ रहा है।बतौर बल्लेबाज उन्होंने नाबाद 55 रन बनाए जो पूरे टेस्ट का सर्वाोच्च स्कोर रहा।उन्होंने मैच के बारे में बात करते हुए, बावुमा ने कहा, “ऐसा हर बार नहीं होता कि आप 120-125 का स्कोर बनाते हैं और आपको लगता है कि यह जीत का स्कोर है। यह बस खेल में बने रहने और विश्वास बनाए रखने का मामला था।”उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजी परिस्थितियों के बावजूद, टीम ने संयम बनाए रखने और सामने आए मौकों का फायदा उठाने पर ध्यान केंद्रित किया।दक्षिण अफ्रीका की पारी को महत्वपूर्ण साझेदारियों, खासकर कॉर्बिन बॉश और मार्को जेनसन के साथ, ने मजबूत किया, जिसने टीम को निर्णायक क्षणों में गति प्रदान की।बावुमा ने कहा, “बॉश के साथ और मार्को के साथ भी, उस साझेदारी ने हमें आज सुबह थोड़ा बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया। हमने जितना हो सके खेल में बने रहने की कोशिश की।”बावुमा ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के अपने तरीके पर भी चर्चा की।उन्होंने कहा, “मैं यहां अच्छा प्रदर्शन करने की चाहत लेकर आया हूँ। इन परिस्थितियों में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए खुद को इन परिस्थितियों को सीखते हुए और उन सभी छोटी-छोटी चीज़ों को लागू करते हुए जिन्हें मैं आजमा रहा हूँ और टीम के लिए योगदान देते हुए देखना मेरे लिए एक उत्साहजनक अनुभव रहा है। जिस तरह से मैंने खेला, वह सिर्फ़ एक जागरूकता थी,” उन्होंने कहा।उन्होंने अपनी तकनीक और निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा जताया और दबाव में प्रतिक्रिया देने के बजाय निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर ज़ोर दिया।“बल्लेबाज़ी के नजरिए से, मैं अपने आप में, अपनी तकनीक में सहज हूँ, ट्रिगरिंग और इस तरह की सभी चीज़ों की चिंता नहीं करता। मुझे खेल की अच्छी समझ है,” बावुमा ने आगे कहा।