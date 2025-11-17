अस्पताल से छुट्टी मिल गई पर दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल के शामिल होने पर सस्पेंस
भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई जहां गर्दन में लगी चोट के लिए उनका इलाज चल रहा था।दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान गिल की गर्दन में चोट लग गई थी।बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली रविवार को वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में गिल से मिलने गए। भारत को ईडन गार्डन्स की चुनौतीपूर्ण पिच पर 30 रन से हार का सामना करना पड़ा और दो मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बना ली।
खेल के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय चोटिल हुए गिल तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे। गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे जिसमें भारतीय टीम 93 रन पर आउट हो गई।हालांकि टीम प्रबंधन ने 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे मैच में उनके खेलने पर अभी फैसला नहीं किया है।
उनकी फिटनेस पर दो बातें सामने आ रही है। पहला यह कि अगर वह दूसरे टेस्ट जो कि 21 नवंबर से खेला जाना है, फिट नहीं होते हैं तो उनकी जगह सांई सुदर्शन को खिलाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर के बयान के मुताबिक उनको सिर्फ 3 से 4 दिन आराम की जरुरत है। क्योंकि पहला टेस्ट सिर्फ 3 दिनों में खत्म हो गया है ऐसे में उनके पास बहुत समय है 21 नवंबर तक फिट होने का। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि क्या ठीक 4 दिन बाद उनको टीम में शामिल करने का जोखिम गौतम गंभीर उठाएंगे।टीम मंगलवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होगी।
शुभमन गिल भले ही इस मैच का हिस्सा दूसरे दिन से नहीं रहे थे लेकिन यह हार उनकी कप्तानी में ही जोड़ी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में विकेटकीपर ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी संभाली लेकिन 11 गेंदो में सिर्फ 2 रन बना सके। ऋषभ पंत ने माना कि यह स्कोर टीम इंडिया को शुभमन गिल की अनुपस्थिति में भी प्राप्त कर लेना चाहिए था।