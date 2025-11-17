सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मदीना , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (10:47 IST)

मक्का से मदीना जा रही बस में भीषण आग, 42 भारतीयों की दर्दनाक मौत

bus accident
Bus Accident in Saudi Arabia : मक्का से मदीना जा रही एक बस में आग लगने से उसमें सवार 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग भारतीय थे और हैदराबाद के रहने वाले थे। हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे।
 
बताया जा रहा है कि यह भीषण दुर्घटना भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे मुफरीहाट इलाके में हुई। सऊदी अरब में भारतीय महावाणिज्‍य दूतावास ने एक हेल्‍पलाइन नंबर 8002440003 जारी किया है। यह टोल फ्री नंबर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्वीट किया, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से भरी एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया। ओवैसी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री उस बस में सवार थे जिसमें आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCP) अबू माथेन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि मैंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है। मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और अगर कोई घायल हुआ है तो यह सुनिश्चित करें कि उसे उचित इलाज मिले।
