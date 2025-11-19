बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Apple expands AppleCare+ coverage options in India
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (17:58 IST)

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

Apple
एप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

ग्राहक मासिक या वार्षिक एप्पलकेयर प्लस प्लान ले सकेंगे। उनके पास अपने एप्पल प्रोडक्ट्स की सुरक्षा के बारे में अब अधिक विकल्प और लचीलापन उपलब्ध होगा, वे जब तक चाहें इसे एक्टिवेट रख सकते हैं और जब चाहें सबस्क्रिपशन आगे जारी नहीं रखने का फैसला कर सकते हैं। 
कंपनी ने एप्पलकेयर प्लस सदस्यता के लिए पेमेंट प्लान को भी मजबूत किया है। पहले उपलब्ध वार्षिक भुगतान विकल्प के अलावा 799 रुपए से शुरू होने वाली मासिक योजना की शुरुआत की है। कंपनी के मुताबिक आईफोन के लिए चोरी या नुकसान के साथ एप्पलकेयर प्लस की शुरुआती कीमत 799 रुपए है। योजना की लागत फोन की कीमत और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगी। कंपनी की लेटेस्ट आईफोन-17 सीरीज की कीमत 82,900 रुपए से 2,29,900 रुपए के बीच है। एप्पल ग्राहकों को एक योजना की सदस्यता लेने के लिए 60 दिन का समय भी मिलेगा, जो पहले ग्राहकों को केवल डिवाइस खरीदते समय ही दी जाती थी।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

Nitish kumar ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा, स्पीकर पद को लेकर बनी BJP-JDU में सहमति, कल 10वीं बार लेंगे शपथ

Nitish kumar ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा, स्पीकर पद को लेकर बनी BJP-JDU में सहमति, कल 10वीं बार लेंगे शपथबिहार में नई सरकार गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जेडीयू विधायक दल और बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बुधवार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। वे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया।

खनन सुधार में उत्तराखंड नंबर-1 पर, केंद्र सरकार ने राज्य को खनन के क्षेत्रों में सुधार कार्यों पर फिर दी 100 रुपए करोड़ की प्रोत्साहन राशि

खनन सुधार में उत्तराखंड नंबर-1 पर, केंद्र सरकार ने राज्य को खनन के क्षेत्रों में सुधार कार्यों पर फिर दी 100 रुपए करोड़ की प्रोत्साहन राशिमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते उत्तराखंड एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा है। केंद्र के ख़ान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स मैं 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारीसिक्योरिटी रिसचर्स ने खुलासा किया है कि WhatsApp में मौजूद एक फ्लॉ / बग के कारण हाल तक ऐप दुनियाभर के अरबों यूजर्स के फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो लीक कर रहा था। यह खामी WhatsApp के कॉन्टैक्ट-डिस्कवरी सिस्टम में थी, जहां रेट-लिमिटिंग नहीं होने से कोई भी पर्सन लाखों-करोड़ों नंबर ऑटोमेटिक तरीके से चेक कर सकता था।

क्‍या खत्‍म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे प्‍लान, जेलेंस्की भी जा रहे तुर्किए

क्‍या खत्‍म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे प्‍लान, जेलेंस्की भी जा रहे तुर्किएWill Russia-Ukraine war end : रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह नई योजना गाजा शांति योजना से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस सप्ताह तुर्किए की यात्रा करेंगे, ताकि रूस के साथ वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकें।

नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, सीएम ने जताया दुख, कहा अविस्मरणीय है उनका बलिदान

नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, सीएम ने जताया दुख, कहा अविस्मरणीय है उनका बलिदानमध्यप्रदेश की हॉकफोर्स में तैनात एसआई आशीष शर्मा नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए है। मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के रहने वाले आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान नक्सलियों ने फोर्स पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में शर्मा घायल हो गए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com