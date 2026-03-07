अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल का संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का इजाफा होने से हड़कंप मच गया। यहां पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाई स्पीड डीजल का भाव 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले इसकी कीमत 280.86 रुपए प्रति लीटर थी।