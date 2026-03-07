शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 6 March 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 7 मार्च 2026 (10:40 IST)

गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, हत्या के मामले में बरी

Gurmeet Ram Rahim
Latest News Today Live Updates in Hindi : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शनिवार को बड़ी राहत देते हुए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया। पल पल की जानकारी...


10:39 AM, 7th Mar
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी। बाकी 3 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार।

10:38 AM, 7th Mar
ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में घरेलू 14.2 किलो LPG गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए का हो गया है जबकि मुंबई में यह 912.50 रुपए का हो गया। कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर भी 115 रुपए महंगा हुआ है। ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दाम

अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल का संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का इजाफा होने से हड़कंप मच गया। यहां पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाई स्पीड डीजल का भाव 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले इसकी कीमत 280.86 रुपए प्रति लीटर थी। ALSO READ: मिडिल ईस्ट जंग का असर: पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपए लीटर महंगा, सिर्फ 14 दिन का तेल स्टॉक

10:37 AM, 7th Mar
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई।

10:35 AM, 7th Mar
अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बीच ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में भूकंप के झटके। भूकंप से लोगों में हड़कंप। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, राजस्थान के सीकर में आज सुबह 06:32 बजे रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com