सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (19:23 IST)

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

ios 26
Apple ने सोमवार को भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। Apple ने दावा है कि यह iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है। आज यह सभी के लिए रोलआउट हो गया है। एप्पल इंटेलिजेंस आधारित एडवांस्ड AI फीचर्स केवल **iPhone 15 Pro, iPhone 16 और नए iPhone 17 मॉडल्स** में ही उपलब्ध होंगे।

Apple के मुताबिक iOS 26 को iPhone 11 सीरीज और उसके बाद के सभी मॉडल्स में सपोर्ट मिलेगा। एडवांस्ड AI फीचर्स सिर्फ iPhone 15 Pro और उसके बाद के डिवाइसेज़ पर उपलब्ध होंगे। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए यूज़र्स को 3 से 5GB स्टोरेज और 30 से 60 मिनट का समय देना होगा।
क्या हैं नई आईओएस में 
इसमें लिक्विड ग्लास (Liquid Glass) नामक टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, जो पारदर्शी मैटेरियल पर आधारित है। यह यूजर के आसपास के माहौल को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कर इंटरफेस को डायनामिक विजुअल इफेक्ट्स प्रदान करता है। इसका असर बटन से लेकर ऐप आइकॉन तक दिखाई देगा।

iPhone 11 सीरीज और उसके बाद के सभी मॉडल्स पर इंस्टॉल किया जा सकेगा। 
 iPhone 17 Series (iOS 26 प्री-इंस्टॉल)
 iPhone Air (iOS 26 प्री-इंस्टॉल)
 iPhone 16 Series
 iPhone 15 Series
 iPhone 14 Series
 iPhone SE (2022)
 iPhone 13 Series
 iPhone 12 Series
 iPhone 11 Series
क्या हैं नए फीचर्स
कॉल स्क्रीनिंग : unknown कॉलर्स से उनका नाम और कॉल करने का कारण पूछा जाएगा।
होल्ड असिस्ट : कस्टमर सर्विस लाइनों पर इंतजार को आसान बनाएगा।
एडैप्टिव पावर मोड :  (iPhone 15 Pro और उसके बाद के मॉडल्स में): बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए प्रदर्शन को स्मार्ट तरीके से एडजस्ट करेगा।
लाइव ट्रांसलेशन : मैसेजेस, फेसटाइम और फोन कॉल में रियल-टाइम ट्रांसलेशन मिलेगा।
विजुअल इंटेलिजेंस : इससे यूजर iPhone स्क्रीन पर दिख रही किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं या उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं।
ऑटोमिक्स (AutoMix) फीचर : Apple Music में गानों को DJ की तरह स्मूथली मिक्स करेगा।
CarPlay : नए लिक्विड ग्लास डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट कॉल व्यूज़।
प्रिव्यू ऐप का विस्तार : अब iPhone पर भी PDF और इमेज एडिटिंग की सुविधा।
मैसेजेस ऐप को भी बड़े अपडेट
अब यूज़र बातचीत की पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे, ग्रुप चैट में पोल बना सकेंगे और unknown सेंडर्स के संदेश स्वतः ही अलग फोल्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। ग्रुप चैट्स में पोल बनाने की सुविधा। Apple Cash, टाइपिंग इंडिकेटर और “Add Contact” बटन का नया फीचर। अज्ञात सेंडर्स के मैसेज अब एक अलग फोल्ड में चले जाएंगे।
iOS 26 कैसे करें इंस्टॉल
अपडेट इंस्टॉल करने से पहले यूजर को यह करना होगा
  •  iCloud या Google Cloud पर डेटा बैकअप लें।
  •  कम से कम  3-5GB स्टोरेज  खाली रखें।
  •  स्थिर Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें।
  •  बैटरी कम से कम  50% चार्ज  हो।
 इंस्टॉलेशन प्रोसेस
  • iPhone में Settings → General → Software Update  पर जाएं।
  • iOS 26 का अपडेट दिखाई देने पर Download & Install पर टैप करें।
  • टर्म्स एंड कंडीशन्स को स्वीकार करने के बाद अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा।
  पूरी प्रोसेस में आमतौर पर 30 से 60 मिनट का समय लगता है, जो इंटरनेट स्पीड और डिवाइस पर निर्भर करेगा।
