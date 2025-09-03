UPI से 20 अरब ट्रांजेक्शन, अगस्त में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि यूपीआई ने अगस्त 2025 में पहली बार 20 अरब लेन-देन को पार कर के एक नया मुकाम हासिल किया है! डिजिटल भुगतान को अपनाने और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए भारत का धन्यवाद। आइए, लेन-देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखें! डिजिटल मोबाइल भुगतान की यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के तत्वावधान में उपलब्ध कराई जाती है।