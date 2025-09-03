बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (19:15 IST)

UPI से 20 अरब ट्रांजेक्शन, अगस्त में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

UPI
देश में यूपीआई (UPI) से लेन-देन की संख्या पहली बार 20 अरब से अधिक हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि अगस्त 2025 में यूपीआई के जरिए 20.01 अरब ट्रांजेक्जेशन किए गए।
सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि यूपीआई ने अगस्त 2025 में पहली बार 20 अरब लेन-देन को पार कर के एक नया मुकाम हासिल किया है! डिजिटल भुगतान को अपनाने और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए भारत का धन्यवाद। आइए, लेन-देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखें! डिजिटल मोबाइल भुगतान की यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के तत्वावधान में उपलब्ध कराई जाती है।
