Latest News Today Live Updates in Hindi : भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर उपजे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वे आज चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पल पल की जानकारी...
07:45 AM, 31st Aug
पीएम मोदी 7 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। मोदी और जिनपिंग की आज होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। मोदी आज एससीओ मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ होंगे।
07:45 AM, 31st Aug
-दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
-भारी बारिश के कारण जयपुर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ।