गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  Bhopal drugs-rape case accused Shariq Machli's partner reaches NHRC member Priyank Kanungo
Written By विकास सिंह
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (19:20 IST)

NHRC मेंबर प्रियंक कानूनगो तक पहुंचा भोपाल ड्रग्स-रेप केस के आरोपी शारिक मछली का गुर्गा, धंधे का हवाला देकर प्रबोभन की पेशकश

NHRC member Priyank Kanungo
राजधानी भोपाल के हाईप्रोफाइल लवजिहाद और ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपी शाहवर मछली और यासीन मछली की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को प्रलोभन देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शारिक मछली के कारोबारी साझेदार ने ने प्रियंक कानूनगों को दिल्ली स्थित उनके  निवास पर मुलाकात करने और प्रलोबन देने की कोशिश की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जिन्होंन पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है उन्होंने आज खुद सोशल मीडिया जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया। मुझसे मिलकर बोला कि “वो भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है व उसकी  तरफ़ से आया है उसका बहुत नुक़सान हो गया है उसको छोड़ दीजिए।”

उन्होंने आगे  लिखा कि “मैंने उसको डाँट कर भगा दिया,वो अपने साथ लाई मिठाई देना चाह रहा था जो कि वो जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया। हमने पुलिस को शिकायत कर दी है,पुलिस जप्ती कर ले गई है। शारिक के विरुद्ध हिंदू लड़कियों को ड्रग देने, बलात्कार करने,वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले के अलावा वंचित तबके के हिंदू केवट मांझी जाति के लोगों के वंशानुगत अधिकार वाले तालाबों पर मत्स्याखेट के लिए कब्जे किए जाने के मामले में मेरे निर्देश पर जांच की जा रही है। जांच पूरी सख्ती और सत्यनिष्ठा से की जाएगी।

प्रियंक कानूनगो के एक्शन के बाद कार्रवाई-गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भोपाल ड्रग्स और लव जिहाद केस में मछली परिवार और उसके पुलिस और राजनेताओं से कनेक्शन को लेकर कड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भोपाल का आपराधिक ताना-बाना समझिए।स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को लक्षित कर उनको पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, बलात्कार कर के वीडियो बनाना,वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर सामूहिक यौन शोषण करना और फिर इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाकर आजीवन के लिए सेक्स स्लेव बना कर रखना”।

उन्होंने आगे लिखा कि हमारी जाँच की फ़ाइंडिंग्स में हमने साफ़ साफ़ लिखा है कि पुलिस की जाँच अपर्याप्त है जाँच की दिशा अपराध के संरक्षकों की तरफ़ होना चाहिए अतः पुनः जाँच के लिए निर्देश दिए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सख्ती के बाद दो दिन पहले जिस यास्मीन मछली और शावर को पुलिस में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है उन दोनों के फ़ोन में कथित रूप से 20 से अधिक लड़कियों के पोर्न वीडियो मिले हैं। मुझे फोटो प्रमाण के साथ सूचना मिली है कि यास्मीन का चाचा सोहेल पुलिस के कई अफ़सरों का दोस्त है,इन अफ़सरों के भोपाल में रहते निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है।
 
10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदा

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोन

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया

GST Reforms : निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी, छेना-पनीर और ब्रेड पर भी टैक्स खत्म, जानिए क्या हुआ सस्ता

Weather Updates : उत्तर भारत में कहर बरसा रहा है मानसून, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 10 की मौत, स्कूलों में छुट्टी, अंतिम संस्कार करना पड़े स्थगित

Tariff : Donald Trump ने भारत को लेकर फिर दिया बयान, बताया रिश्तों में कैसे आया बदलाव

New GST : 175 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, 2 ही दरें 5% और 18%, नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गए

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

