LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजर

Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। यहां गुरुवार को मतदान होना है। आज से सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...
07:50 AM, 5th Nov
-बिहार की पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर, गुरुवार को मतदान होगा। दूसरे चरण की 121 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
-अब सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों की नजर दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मधुबन और नरकटियागंज में जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज वाल्मिकी नगर में चुनाव प्रचार करेंगी।
07:42 AM, 5th Nov
-गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे।
-बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई, 20 लोग घायल