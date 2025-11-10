delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

हरियाणा में हाईअलर्ट, NCR से जुड़े सभी इलाकों में सुरक्षा

सोमावार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 30 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-





09:59 PM, 10th Nov दिल्ली धमाके बाद मप्र में भी अलर्ट

दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद मप्र में भी अलर्ट जारी। डीजीपी ने वीसी के जरिए सभी जिलों के एसपी-आईजी को दिए निर्देश।

09:44 PM, 10th Nov

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली धमाके को लेकर किया पोस्ट

09:44 PM, 10th Nov ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 11 हुई, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पूरी दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चलती हुई गाड़ी में यह ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली एनसीआर में हर इलाके में पुलिस को अलर्ट किया गया है। लगातार वाहनों की जांच की जा रही है।

09:35 PM, 10th Nov अमित शाह ने क्या बताया, कौनसी कार में हुआ धमाका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। NSG और NIA की टीमों ने FSL के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा।

09:23 PM, 10th Nov प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमित शाह से की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। शाह ने आईबी चीफ से भी बात की है। एनआईए की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने जल्द जांच के आदेश दिए हैं।

09:19 PM, 10th Nov महाराष्ट्र में भी हाईअलर्ट

फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने और दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद महाराष्ट्र में भी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और राज्यभर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।