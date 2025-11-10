LIVE: अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। दरअसल, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है; जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से होने वाली कमाई से हर किसी को कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति का डिविडेंड दिया जाएगा। उन्होंने ये बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखीं। अपने पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे बेवकूफ हैं! उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। 401k अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि US टैरिफ से ट्रिलियन डॉलर कमा रहा है, जिससे US जल्द ही अपना बहुत बड़ा कर्ज, $37 ट्रिलियन, चुकाना शुरू कर देगा।