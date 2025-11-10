LIVE: अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। दरअसल, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है; जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से होने वाली कमाई से हर किसी को कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति का डिविडेंड दिया जाएगा। उन्होंने ये बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखीं। अपने पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे बेवकूफ हैं! उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। 401k अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि US टैरिफ से ट्रिलियन डॉलर कमा रहा है, जिससे US जल्द ही अपना बहुत बड़ा कर्ज, $37 ट्रिलियन, चुकाना शुरू कर देगा।

फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से मिला 350 किलो RDX, 2 AK47: जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी घटना की साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में छापा मारा। यहां से कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील की निशानदेही पर भारी आतंक का समान बरामद हुआ है। पुलिस ने 300 किलो RDX, एके-47 राइफल और 84 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर बड़े पैमाने पर आरडीएक्स, एके-47 और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह सब एक घर में की गई छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू- कश्मीर पुलिस ने यह छापा मारा था। डॉक्टर के घर से करीब 350 किलो आरडीएक्स भी मिला है। पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को गुपछचुप तरीके से अंजाम दिया है। रविवार को हुई ताबड़तोड़ छापेमारी की किसी को भनक तक नहीं लगी। यह कार्रवाई रविवार को एटीएस ने की। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक जम्मू-कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक की डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। यूपी के सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लिंक के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में किराये पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में छापा मारा और यहां से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ।

राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए। MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का 'संगठन सृजन' प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें मप्र के तमाम नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की नीति-रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में शनिवार को राहुल गांधी को शामिल होना था। वे दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। आप 20 मिनट देरी से आए हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं। बताइये मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबसे सामने 10 पुशअप लगाने होंगे।

तिरुपति के करोड़ों भक्‍तों के साथ धोखा: उत्‍तराखंड की एक डेयरी ने तिरुपति मंदिर को करोड़ों रुपए का नकली घी बेच डाला। यह खुलासा हाल ही में सीबीआई जांच में सामने आया है। एक डेयरी जिसने कभी दूध या बटर (मक्‍खन) नहीं खरीदा, उसने तिरुपति मंदिर ट्रस्‍ट या तिरुमला तिरुपति देवस्‍थानम (TTD) को 60 महीने यानी 5 साल में 68 लाख किलोग्राम घी की सप्‍लाई कर दी। इस घोटाले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। CBI की जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। मिलावटी घी से पवित्र लड्डू बनाने के मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। सीबीआई के इस खुलासे से कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि TTD में ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं थी कि महीनों से चले आ रहे करोड़ों रुपए के इस महाघोटाले का समय रहते पता लगाया जा सके। बता दें कि तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डू को प्रसाद के तौर पर लखों-करोड़ों भक्‍त खरीदते हैं। TTD (आंध्र प्रदेश के विख्यात तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाला ट्रस्ट) में लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में भारी स्तर पर मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया है। सीबीआई की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में पता चला है कि उत्तराखंड की एक डेयरी ने 2019 से 2024 के बीच 68 लाख किलोग्राम घी की सप्लाई TTD को की, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वह डेयरी किसी भी स्रोत से न तो दूध खरीदती थी और न ही मक्खन।