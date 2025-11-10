LIVE: अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?

सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 10 November 2025 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 10 नवंबर 2025 (10:39 IST)

अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?

Live news in Hindi
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। दरअसल, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है; जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से होने वाली कमाई से हर किसी को कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति का डिविडेंड दिया जाएगा। उन्होंने ये बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखीं। अपने पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे बेवकूफ हैं! उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। 401k अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि US टैरिफ से ट्रिलियन डॉलर कमा रहा है, जिससे US जल्द ही अपना बहुत बड़ा कर्ज, $37 ट्रिलियन, चुकाना शुरू कर देगा।


10:38 AM, 10th Nov
फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से मिला 350 किलो RDX, 2 AK47: जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी घटना की साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में छापा मारा। यहां से कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील की निशानदेही पर भारी आतंक का समान बरामद हुआ है। पुलिस ने 300 किलो RDX, एके-47 राइफल और 84 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर बड़े पैमाने पर आरडीएक्स, एके-47 और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह सब एक घर में की गई छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू- कश्मीर पुलिस ने यह छापा मारा था। डॉक्टर के घर से करीब 350 किलो आरडीएक्स भी मिला है। पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को गुपछचुप तरीके से अंजाम दिया है। रविवार को हुई ताबड़तोड़ छापेमारी की किसी को भनक तक नहीं लगी। यह कार्रवाई रविवार को एटीएस ने की। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक जम्मू-कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक की डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। यूपी के सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लिंक के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में किराये पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में छापा मारा और यहां से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ।

10:25 AM, 10th Nov
राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए। MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का 'संगठन सृजन' प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें मप्र के तमाम नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की नीति-रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में शनिवार को राहुल गांधी को शामिल होना था। वे दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। आप 20 मिनट देरी से आए हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं। बताइये मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबसे सामने 10 पुशअप लगाने होंगे।

10:25 AM, 10th Nov
तिरुपति के करोड़ों भक्‍तों के साथ धोखा: उत्‍तराखंड की एक डेयरी ने तिरुपति मंदिर को करोड़ों रुपए का नकली घी बेच डाला। यह खुलासा हाल ही में सीबीआई जांच में सामने आया है। एक डेयरी जिसने कभी दूध या बटर (मक्‍खन) नहीं खरीदा, उसने तिरुपति मंदिर ट्रस्‍ट या तिरुमला तिरुपति देवस्‍थानम (TTD) को 60 महीने यानी 5 साल में 68 लाख किलोग्राम घी की सप्‍लाई कर दी। इस घोटाले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। CBI की जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। मिलावटी घी से पवित्र लड्डू बनाने के मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। सीबीआई के इस खुलासे से कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि TTD में ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं थी कि महीनों से चले आ रहे करोड़ों रुपए के इस महाघोटाले का समय रहते पता लगाया जा सके। बता दें कि तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डू को प्रसाद के तौर पर लखों-करोड़ों भक्‍त खरीदते हैं। TTD (आंध्र प्रदेश के विख्यात तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाला ट्रस्ट) में लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में भारी स्तर पर मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया है। सीबीआई की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में पता चला है कि उत्तराखंड की एक डेयरी ने 2019 से 2024 के बीच 68 लाख किलोग्राम घी की सप्लाई TTD को की, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वह डेयरी किसी भी स्रोत से न तो दूध खरीदती थी और न ही मक्खन।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

और भी वीडियो देखें

तिरुपति के करोड़ों भक्‍तों के साथ धोखा, मंदिर ट्रस्‍ट को बेच डाला 68 लाख किलो नकली घी

तिरुपति के करोड़ों भक्‍तों के साथ धोखा, मंदिर ट्रस्‍ट को बेच डाला 68 लाख किलो नकली घीउत्‍तराखंड की एक डेयरी ने तिरुपति मंदिर को करोड़ों रुपए का नकली घी बेच डाला। यह खुलासा हाल ही में सीबीआई जांच में सामने आया है। एक डेयरी जिसने कभी दूध या बटर (मक्‍खन) नहीं खरीदा, उसने तिरुपति मंदिर ट्रस्‍ट या तिरुमला तिरुपति देवस्‍थानम (TTD) को 60 महीने यानी 5 साल में 68 लाख किलोग्राम घी की सप्‍लाई कर दी। इस घोटाले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

LIVE: अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?

LIVE: अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कहा 'बेवकूफ', क्या है बयान का टैरिफ कनेक्शन?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। दरअसल, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं।

राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा, आखिर किसने और क्यों दी ये सजा?

राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा, आखिर किसने और क्यों दी ये सजा?लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए।

BBC के डायरेक्टर और न्यूज CEO ने क्यों दिया इस्तीफा, क्या है ट्रंप कनेक्शन?

BBC के डायरेक्टर और न्यूज CEO ने क्यों दिया इस्तीफा, क्या है ट्रंप कनेक्शन?बीबीसी डायरेक्टर और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। इसका डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल, यह सब एक डाक्यूमेंटरी से उठे विवाद के बाद हुआ है। दरअसल, बीबीसी डायरेक्टर टिम डेवी और न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट करने वाले पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है।

G-20 Summit 2025: डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 का किया बायकॉट, भड़क उठा दक्षिण अफ्रीका

G-20 Summit 2025: डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 का किया बायकॉट, भड़क उठा दक्षिण अफ्रीकाअमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे (अफ्रिकानर) किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com