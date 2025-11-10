सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बलरामपुर , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (22:05 IST)

25 वर्ष बाद भी जनमानस के लिए हैं स्मरणीय महंत महेंद्रनाथजी महाराज के कार्य : CM योगी

Chief Minister Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत महेंद्रनाथ जी महाराज ने लंबे समय तक शक्तिपीठ देवीपाटन की सेवा की। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ के सानिध्य व निर्देशन में वे मंदिर और इस क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देते रहे। संत व योगी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य 25 वर्ष के बाद भी जनमानस के लिए स्मरणीय बने हुए हैं। उन्होंने 25 वर्ष पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, वे मूर्त रूप लेते हुए बढ़ रहे हैं। मंदिर के भौतिक विकास, मंदिर परिसर के अंदर जनसुविधाओं के विकास और मंदिर द्वारा संचालित होने वाले सेवा के विभिन्न प्रकल्प तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 
 
मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में सोमवार को ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर यहां श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने व्यास पीठ को नमन किया और कथा व्यास संत बालकदास जी महाराज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की भी कथा है। वैराग्य का आशय स्वार्थ से ऊपर उठकर ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करना है। राष्ट्र, समाज, देश व धर्म के लिए समर्पण का भाव श्रीमद्भागवत कथा हमें सदैव प्रेरणा देती रही है। 
 
सेवा के माध्यम से लोककल्याण, जनकल्याण के मजबूत केंद्र बनकर उभरें धर्मस्थल 
उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मस्थल का प्राथमिक दायित्व होता है कि वह समाज की आस्था का प्रतीक बने और अपनी सेवा के माध्यम से लोककल्याण, जनकल्याण का मजबूत केंद्र बनकर उभरे। देवीपाटन मंदिर 35-40 वर्ष पहले केवल मंदिर तक सीमित था। धर्मशाला भी टूटी हुई थी। अन्य जनसुविधाएं भी नहीं थीं। श्रद्धालुओं को अनेक कठिनाई होती थी। जिस मंदिर के पास स्वयं की सुविधा न हो, वह अन्य कार्यक्रम क्या आगे बढ़ाता। आज यहां श्रद्धालु व आगंतुक निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकता है। मंदिर परिसर में धर्मशाला, यात्री विश्रामालय व गोसेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर परिसर में थारू जनजाति से जुड़े छात्रों के लिए उत्तम छात्रावास का निर्माण और उनके पठन-पाठन की व्यवस्था मंदिर द्वारा संचालित सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में की जाती है। 
 
राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे छात्रावास से निकले छात्र 
मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू जनजाति के लिए बनाए गए छात्रावास को 1994 में प्रारंभ किया गया था। पिछले 31 वर्षों से इस छात्रावास से निकले छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा की संवेदनशीलता सर्वविदित है। इन क्षेत्रों में थारू बाहुल्य गांव हैं। यह उपेक्षित पड़े हुए थे। वहां कनेक्टिविटी, जनसुविधा, स्कूल नहीं थे। 1994 में उन बच्चों को लाकर मठ-मंदिर परिसर में लाकर व्यवस्था की गई और अतिउत्तम छात्रावास के माध्यम से इन बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई। 
 
केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता की प्रेरणा के केंद्रबिंदु बन सकती हैं धार्मिक संस्था
सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक संस्था केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता की प्रेरणा के केंद्रबिंदु बन सकते हैं। संस्था द्वारा यह कार्य किया गया। यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय संचालित हो रहा है। यहां कस्बे और अगल-बगल के गांव के बच्चे भी आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में धर्मस्थल जागरूक बनकर अपने उत्तरादायित्वों का निर्वहन करे तो इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं हो सकता। हमें याद रखना होगा कि धर्म का मतलब केवल उपासना विधि, पूजा पाठ, आस्था नहीं होती। भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि इस लोक में जो भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करे तथा परलोक के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, वह व्यवस्था ही धर्म है। भौतिक विकास का मार्ग बिना कर्तव्य निर्वहन के नहीं हो सकता। जब प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्यों का निर्वहन करे तो वही दायित्व बनता है। उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो देश मजबूत होता है। 
Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमावार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशानाDeputy CM Brajesh Shukla: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुर्सी से दूर होने की वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखला गए हैं। भाजपा, मोदी और योगी का विरोध करते-करते वह भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन जातीय गोलबंदी कराने में सफल नहीं हो पाए।

राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता कोई मत या मजहब : योगी

राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता कोई मत या मजहब : योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न से विभूषित एवं लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रदेशभर के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकता यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जहां सरदार पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान को श्रद्धा भाव से याद किया तो वहीं वंदे मातरम में संशोधन और विरोध को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार किया।

जरूरतमंद को मिलेगा आवास, बिटिया की शादी में होगी मदद : योगी

जरूरतमंद को मिलेगा आवास, बिटिया की शादी में होगी मदद : योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास दिलाने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के उपचार में आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया।

RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 10 लोगों की मौत, 24 घायल, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्ट

RedFort : दिल्ली में लालकिले के पास कार में धमाका, 10 लोगों की मौत, 24 घायल, कई कारों में लगी आग, देशभर में हाईअलर्टदेश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
