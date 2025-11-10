सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मेरठ , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (22:18 IST)

मेरठ में मंदिर-मस्जिदों से उतारे गए 100 लाउडस्पीकर, पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक

Meerut
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धार्मिक स्थलों पर लगे तेज ध्वनि यंत्र यानी लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई मेरठ जिले में शुरू हो गई है। सोमवार में पुलिस- प्रशासन ने अभियान चलाकर करीब 100 लाउडस्पीकर मंदिरों और मस्जिदों से उतार दिए। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहे।
सभी थानाध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मंदिरों और मस्जिदों के प्रबंधकों व धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कीं। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों पर सिर्फ तय ध्वनि स्तर और मानकों के अनुसार ही माइक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। अजान, आरती या अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान केवल एक स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति होगी। यदि कहीं भी अतिरिक्त या अत्यधिक तेज आवाज वाले स्पीकर पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने धर्मगुरुओं से आपसी सौहार्द बनाए रखने और सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर माइक की आवाज इतनी ही रखी जाए कि आसपास के लोगों को असुविधा न हो। एसएसपी ताडा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए गए तो संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma 
Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

25 वर्ष बाद भी जनमानस के लिए हैं स्मरणीय महंत महेंद्रनाथजी महाराज के कार्य : CM योगी

25 वर्ष बाद भी जनमानस के लिए हैं स्मरणीय महंत महेंद्रनाथजी महाराज के कार्य : CM योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत महेंद्रनाथ जी महाराज ने लंबे समय तक शक्तिपीठ देवीपाटन की सेवा की। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ के सानिध्य व निर्देशन में वे मंदिर और इस क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देते रहे। संत व योगी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य 25 वर्ष के बाद भी जनमानस के लिए स्मरणीय बने हुए हैं।

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशानाDeputy CM Brajesh Shukla: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुर्सी से दूर होने की वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखला गए हैं। भाजपा, मोदी और योगी का विरोध करते-करते वह भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन जातीय गोलबंदी कराने में सफल नहीं हो पाए।

राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता कोई मत या मजहब : योगी

राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता कोई मत या मजहब : योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न से विभूषित एवं लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रदेशभर के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकता यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जहां सरदार पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान को श्रद्धा भाव से याद किया तो वहीं वंदे मातरम में संशोधन और विरोध को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार किया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
