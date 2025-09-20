मेरठ की स्नेहा दीवान बनीं मिसेज इंडिया एशिया-2025 की विजेता

मेरठ ने गर्व और सम्मान का पल तब महसूस किया जब शहर की बेटी स्नेहा दीवान, जिन्हें प्यार से डॉली कहा जाता है, ने मिसेज़ इंडिया एशिया 2025- सीजन 3 का ताज अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मिसेज़ फैशनिस्ता का खिताब भी जीतकर अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की अलग छाप छोड़ी।

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एशिया भर से आई 15,000 से अधिक प्रतिभागियों में से केवल 72 फाइनलिस्ट्स को चुना गया था। 14 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित इस भव्य आयोजन में स्नेहा ने मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हुए आत्मविश्वास, शालीनता और संकल्प के साथ हर चुनौती को पार किया। फैशन मेराकी द्वारा आयोजित इस फिनाले में ग्रूमिंग, रैम्प वॉक, फोटोशूट और टैलेंट राउंड जैसे कठिन चरणों में उन्होंने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई।

अपनी जीत के बाद भावुक होते हुए स्नेहा ने कहा कि यह जीत सिर्फ़ मेरी नहीं है, बल्कि पूरे मेरठ की है। मैं चाहती हूं कि हर महिला यह विश्वास करे कि अगर दिल और जान लगाकर मेहनत की जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।

स्नेहा ने इस मंच तक पहुंचने के अपने सफर को साझा करते हुए बताया कि कोविड काल के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करनी शुरू कीं। उनके परिवार, विशेष रूप से बहनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि शादी के 16 साल बाद भी उनका व्यक्तित्व और चेहरे की आभा पहले की तरह ही है। यही बात उनके भीतर दबे सपनों को फिर से जीवित करने का कारण बनी।

स्नेहा ने फैशन मेराकी और इसके डायरेक्टर्स दिव्या जैन व करण सिंह का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने आयोजन के मुख्य प्रायोजक वेदी रिटेलर्स के प्रति भी आभार जताया। पति ऋषि ने इस प्रतियोगिता में कदम-कदम पर मोटिवेट किया, कमियों को बताया, जिस कारण कठिन मुकाम आसान हो गया।

स्नेहा यहीं नहीं रुकना चाहतीं। उनका अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में और भी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी और देश के लिए खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेंगी।

स्नेहा दीवान की यह उपलब्धि न केवल मेरठ के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन अनगिनत महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को दबाकर जीती हैं। स्नेहा ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और आत्मविश्वास, मेहनत व सपनों के प्रति समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।