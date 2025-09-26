शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Pickle and spices changed fortune of Madhu Aggarwal of Meerut
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मेरठ , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (18:11 IST)

अचार-मसाले ने बदल दी मेरठ की मधु अग्रवाल की तक़दीर

Pickle and spices changed fortune of Madhu Aggarwal of Meerut
जहां एक ओर महिलाएं पारंपरिक ज़िम्मेदारियों में उलझी रह जाती हैं, वहीं मेरठ की मधु अग्रवाल ने रसोई से निकलकर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो न सिर्फ़ उनके लिए, बल्कि हज़ारों महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों, अचार और मुरब्बे की खुशबू अब देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी फैल चुकी है।

रसोई से इंटरनेशनल मार्केट तक : एक साधारण गृहिणी की असाधारण यात्रा
कुछ साल पहले तक मधु अग्रवाल एक सामान्य हाउसवाइफ थीं। उनका जीवन पति के परिवार और बच्चों के इर्दगिर्द घूम रहा था। घर में मेहमान, रिश्तेदार और आसपास के लोग आते उनके बनाए गए अचार, मुरब्बों और मसालों की दिल खोलकर तारीफ करते थे।

उन्‍होंने अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए कुछ करने की ठान ली, जिसके चलते उन्हें पिछले साल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगाने का मौका मिला, तो जैसे किस्मत ने करवट ले ली। उनके हाथ से बना हर प्रोडक्ट लोगों को इतना पसंद आया कि ऑर्डर की बाढ़ सी आ गई। देखते ही देखते उनके मसालों और अचार की मांग देश के कोने-कोने से आने लगी और अब वह अपने हाथों के स्वाद और महक को अमेरिका, दुबई, कनाडा और खाड़ी जैसे देशों में भी भेज रही है।
मधु का कहना है कि मैं सिर्फ़ खाना नहीं बनाती थी, मैं स्वाद रचती थी, अब दुनिया उसे पहचान रही है, उत्तर प्रदेश की सरकारी योजना में Horticulture & Food Processing डिपार्टमेंट से लोन लेकर उन्होंने अपने छोटे से काम की शुरुआत की थी। शुरुआती झिझक थी, लेकिन हौसला था और जैसे ही उन्हें सही मंच मिला तो उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि हुनर कभी दबाया नहीं जा सकता।

मधु बताती हैं, जब मैंने पहले शो में स्टॉल लगाया तो डर लग रहा था कि कोई आएगा भी या नहीं। लेकिन पहले ही दिन इतना रिस्पॉन्स मिला कि यकीन नहीं हुआ। मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी थी कि पूरा करना मुश्किल हो गया।
 
अब ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब गिवर’ हैं मधु अग्रवाल
बिजनेस वुमेन मधु अग्रवाल अकेली नहीं हैं, उनके साथ काम करने वाली महिलाएं उनकी इस सफलता की साक्षी हैं। उनके घर में ही एक छोटी सी यूनिट चल रही है, जहां महिलाएं मिलकर ऑर्डर तैयार करती हैं, अचार, मुरब्बा, मसाले, सत्तू... सबकुछ।
मधु का कहना है कि अब वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी काम कर रही हैं। उनकी टीम में ऐसी महिलाएं हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थीं। आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब सिर्फ मधु ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार इस काम में मेरा साथ दे रहा है।
 
पीएम मोदी और सीएम योगी को दिल से धन्यवाद
गृहिणी से बिजनेस वुमेन बनीं मधु अपनी सफलता के लिए बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हैं। उनका कहना है, अगर सरकार की योजनाएं और इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसा मंच न होता, तो शायद मैं कभी अपने हुनर को देश-विदेश में पहचान नहीं दिलवा पाती। वो प्रधानमंत्री के उस विज़न को सच कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था। 'रोज़गार ढूंढो नहीं, रोज़गार दो।'

'मेड इन यूपी' से 'डिमांडेड इन यूएसए' तक का सफर
आज मधु अग्रवाल का नाम सिर्फ़ मेरठ या यूपी तक सीमित नहीं है। उनके प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। वो एक ऐसा ब्रांड बन चुकी हैं जो स्वाद, शुद्धता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मधु अग्रवाल की कहानी बताती है कि हाउसवाइफ भी इंटरनेशनल आइकन बन सकती है। अगर आपके पास हुनर है, तो अब इंतज़ार मत कीजिए, मंच तैयार है, बस कदम बढ़ाइए।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरानहमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी है

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी हैअगर आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है और आप इसे लेकर बेचिंतक है कि तो यह खबर आपके लिए है। काटने से नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड का नाखून लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई। अहमदाबाद में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) के नाखून से आई मामूली खरोंच के चलते पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की रेबीज (Rabies) से मौत हो गई।

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जान

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जानमहाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश से परेशान हैं। इस मानसून के मौसम में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 86 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने इस क्षेत्र में लाखों एकड़ में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया और पिछले कुछ दिन में कई लोगों की जान इन घटनाओं में चली गई।

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसला

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसलाकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का एफसीआरए लाइसेंस “तत्काल प्रभाव” से रद्द कर दिया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की यह कार्रवाई संगठन के खातों में पाई गई कई कथित विसंगतियों पर आधारित थी, जिसमें स्वीडन से धन अंतरण भी शामिल था, जिसे मंत्रालय ने “राष्ट्रीय हित” के विरुद्ध पाया।

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाज

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाजमैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लाता है। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस को बेहतर बने। अब फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। WhatsApp ने अब ऐसा अपडेट जारी किया है। इससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि महोत्सव

इंदौर में आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि महोत्सवभारतीय संस्कृति की शक्ति, साधना, उत्सव का नारी सम्मान प्रतीक अद्भुत परंपरा को जीवंत करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग, इंदौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशेष नवरात्रि महोत्सव का आयोजन मातृ शक्ति सम्मान कन्या पूजन के साथ वृहद स्तर पर किया जाएगा। बेंगलुरु आश्रम से पधारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के निकटतम शिष्य, संत एवं साधक स्वामी प्रबुद्धानंद की पावन उपस्थिति में यह आयोजन ओमनी रेसीडेंसी, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास होगा।

LIVE: लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक गिरफ्तार

LIVE: लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक गिरफ्तारLatest News Today Live Updates in Hindi : लद्दाख पुलिस ने शुक्रवार को लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा घायल हुए थे। पल पल की जानकारी...

लेह हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्‍तार

लेह हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्‍तारSonam Wangchuk arrested : लद्दाख पुलिस ने शुक्रवार को लेह हिंसा मामले में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने हिंसा के लिए सोनम को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सोनम द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, एक्‍शन में गृह मंत्रालय, किसने की न्‍यायिक जांच की मांग

लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, एक्‍शन में गृह मंत्रालय, किसने की न्‍यायिक जांच की मांगLeh violence case : गृह मंत्रालय की एक टीम ने शुक्रवार को लेह शहर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहने के बीच समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें कीं। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवांग रिग्जिन जोरा ने लद्दाख के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 युवकों की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है।

Leh Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या होगा बदलाव

Leh Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या होगा बदलावWhat will change Statehood in Ladakh: भारत के उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख , अपनी अनोखी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति के कारण देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, जिससे सीधे दिल्ली का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ। हालांकि, इस बदलाव ने स्थानीय आबादी के बीच अपनी पहचान, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिसके चलते वे छठी अनुसूची में शामिल होने या पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com